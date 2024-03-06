Реал потерял одного из лидеров после скандала в матче с Валенсией: как наказали Беллингема
Источник:Relevo
Матч 27-го тура испанской Ла Лиги-2023/2024 между Валенсией и Реалом закончился громким скандалом. Его автором стал главный арбитр встречи Хиль Мансано.
Уже к 30-й минуте счет в матче был неожиданным – 2:0 в пользу Валенсии. Сначала Уго Дуро размочил нули на табло, а уже через три минуты Роман Яремчук удвоил преимущество “летучих мышей” над Реалом.
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В Реале не согласны с наказанием для Беллингема
Еще до перерыва Винисиус отквитал один мяч мадридского клуба. В середине второго тайма все тот же Винисиус Жуниор оформил дубль и сделал счет равным 2:2.
Казалось, что матч закончится боевой ничьей и все пожмут друг другу руки. Но на последних секундах мяч в третий раз пересек линию ворот "летучих мышей". Однако в этот момент удара Беллингема главный арбитр встречи дал финальный свисток.
После чего футболисты Реала набросились на Хиля Мансано. Одним из самых активных прогнозируемо был Джуд Беллингем, у которого "украли" гол. Англичанин был наказан красной карточкой.
Комитет по соревнованиям дисквалифицировал одного из лидеров мадридского клуба на два ближайших матча Ла Лиги, аргументировав его поступок, как "пренебрежительное отношение к судье".
Также футболист заплатит из собственного кармана 600 евро штрафа и клуб – 700. В Реале попытаются обжаловать это решение комитета.К слову. Хиля Мансано отстранили от футбола на неназванный срок после скандала в матче Валенсия – Реал.
В ближайших двух поединках Ла Лиги Реал сыграет против Сельты (10 марта, дома) и Осасуны (16 марта, на выезде).
Перед этими матчами на "сливочных" ждет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпцига, который состоится 6 марта в Мадриде. Первая встреча между этими командами закончилась минимальной победой "Королевского клуба" 0:1 благодаря "сухой" игре Андрея Лунина и гол Брахима Диаса.
Начало матча Реал – Лейпциг в 22:00 по киевскому времени.
- Напомним, что Беллингем перебрался в Реал в июле 2023-го, перейдя из дортмундской Боруссии. Джуд почти сразу стал "своим" в Мадриде и ошеломил местную требовательную публику.
- Контракт Джуда с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2029-го года.
- В футболке "сливочных" англичанин уже провел 30 матчей, в которых отметился 20 голами и 8 ассистами.