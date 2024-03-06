Вже до 30-ї хвилини рахунок у матчі був несподіваним – 2:0 на користь Валенсії. Спершу Уго Дуро розмочив нулі на табло, а вже через три хвилини Роман Яремчук подвоїв перевагу "кажанів" над Реалом.

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У Реалі не погоджуються із покаранням для Беллінгема

Ще до перерви Вінісіус відквитав один м'яч мадридського клубу. У середині другого тайму все той же Вінісіус Жуніор оформив дубль та зробив рахунок рівним 2:2.

Здавалось, що матч закінчиться бойовою нічиєю і всі потиснуть одне одному руки. Але на останніх секундах м'яч втретє перетнув лінію воріт "кажанів". Однак у цей момент удару Беллінгема головний арбітр зустрічі дав фінальний свисток.

Після чого футболісти Реала накинулись на Хіля Мансано. Одним із найактивніших прогнозовано був Джуд Беллінгем, у якого "вкрали" гол. Англієць був покараний червоною карткою.

Комітет зі змагань дискваліфікував одного із лідерів мадридського клубу на два найближчі матчі Ла Ліги, аргументувавши його вчинок, як "зневажливе ставлення до судді".

Також футболіст сплатить із власної кишені 600 євро штрафу і клуб – 700. У Реалі спробують оскаржити це рішення комітету.

До слова. Хіля Мансано відсторонили від футболу на неназваний термін після скандалу у матчі Валенсія – Реал.

У найближчих двох поєдинках Ла Ліги Реал зіграє проти Сельти (10 березня, вдома) та Осасуни (16 березня, на виїзді).

Перед цими матчами на "вершкових" чекає поєдинок-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпцига, який відбудеться 6 березня у Мадриді. Перша зустріч між цими командами закінчилась мінімальною перемогою "Королівського клубу" 0:1 завдяки "сухій" грі Андрія Луніна та гол Брахіма Діаса.

Початок матчу Реал – Лейпциг о 22:00 за київським часом.