Тогда итальянский наставник не задекларировал часть доходов от имиджевых прав, когда впервые возглавил испанский гранд. Наставник публично показал лишь средства, которые получил за свою работу в Реале. В марте 2024-го года эта тема налоговых махинаций от Карло Анчелотти снова получила огласку.

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У тренера Реала проблемы с налоговой

Оказалось, что в 2014-м году Анчелотти скрыл более 386 тысяч евро, а в 2015-м – более 675 тысяч евро.

На этот раз прокуратура Мадрида хочет добиться 4 лет и 9 месяцев лишения свободы для футбольного руководителя "сливочных".

После первого возглавления Реала Анчелотти поработал во главе еще трех европейских клубов – Баварии (60 поединков), Наполи (73 встречи) и Эвертона (67 матчей).

Мадридский путь в тренерской карьере Карло Анчелотти

Во время первой каденции Анчелотти в Реале, команда провела под его руководством 119 матчей. В конце мая 2015-го года итальянец покинул мостик главного тренера мадридского клуба.

Второй раз титулованный наставник пришел к рулю "галактикос" в июле 2021-го года. Было много слухов, что Анчелотти покинет Реал, чтобы возглавить сборную Бразилии. Однако в конце 2023-го года коуч продлил контракт с мадридцами до конца июня 2026-го года.

Сейчас "Королевский клуб" провел под руководством Анчелотти 156 матчей.