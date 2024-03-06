Уже к 30-й минуте счет в матче был неожиданным – 2:0 в пользу Валенсии. Сначала Уго Дуро размочил нули на табло, а уже через три минуты Роман Яремчук удвоил преимущество “летучих мышей” над Реалом.

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В Реале не согласны с наказанием для Беллингема

Еще до перерыва Винисиус отквитал один мяч мадридского клуба. В середине второго тайма все тот же Винисиус Жуниор оформил дубль и сделал счет равным 2:2.

Казалось, что матч закончится боевой ничьей и все пожмут друг другу руки. Но на последних секундах мяч в третий раз пересек линию ворот "летучих мышей". Однако в этот момент удара Беллингема главный арбитр встречи дал финальный свисток.

После чего футболисты Реала набросились на Хиля Мансано. Одним из самых активных прогнозируемо был Джуд Беллингем, у которого "украли" гол. Англичанин был наказан красной карточкой.

Комитет по соревнованиям дисквалифицировал одного из лидеров мадридского клуба на два ближайших матча Ла Лиги, аргументировав его поступок, как "пренебрежительное отношение к судье".

Также футболист заплатит из собственного кармана 600 евро штрафа и клуб – 700. В Реале попытаются обжаловать это решение комитета.

К слову. Хиля Мансано отстранили от футбола на неназванный срок после скандала в матче Валенсия – Реал.

В ближайших двух поединках Ла Лиги Реал сыграет против Сельты (10 марта, дома) и Осасуны (16 марта, на выезде).

Перед этими матчами на "сливочных" ждет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпцига, который состоится 6 марта в Мадриде. Первая встреча между этими командами закончилась минимальной победой "Королевского клуба" 0:1 благодаря "сухой" игре Андрея Лунина и гол Брахима Диаса.

Начало матча Реал – Лейпциг в 22:00 по киевскому времени.