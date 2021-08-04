Беленюк станцевал гопак после первого золота на Олимпиаде-2020: видео
Источник:24 канал
Борец Жан Беленюк получил для сборной Украины первую золотую медаль на Олимпиаде-2020. От радости спорстмен станцевал гопак прямо на арене.
Беленюк победил в финале греко-римской борьбы в весовой категории до 87 килограммов. Украинский спортсмен одолел венгра Виктора Леринца.
К теме Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль на Олимпиаде-2020
Борец станцевал гопак
Вдохновленный победой Беленюк от радости даже начал танцевать. Сначала он накрылся флагом Украины и прошелся ареной махая всем рукой. После того борец бросился танцевать гопака. В конце танца олимпиец трижды прыгнул шпагатом. Присутствующие в то время аплодировали победителю.
Беленюк станцевал гопак на Олимпиаде-2020: видео
Сборная Украины получила 4 медали за день
4 июля для украинских олимпийцев выдался очень удачный день. Они получили сразу 4 медали:
- "Золото" – Жан Беленюк;
- "Серебро" – Парвиз Насибов в категории до 67 килограммов в греко-римской борьбе. Спортсмен уступил иранцу Мохаммеду Реза Гераи;
- "Бронза" – синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук.
- "Бронза" – борец Ирина Коляденко. Она одолела латвийка Анастасию Григорьеву.