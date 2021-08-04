Беленюк станцевал гопак после первого золота на Олимпиаде-2020: видео

Борец Жан Беленюк получил для сборной Украины первую золотую медаль на Олимпиаде-2020. От радости спорстмен станцевал гопак прямо на арене.

Беленюк победил в финале греко-римской борьбы в весовой категории до 87 килограммов. Украинский спортсмен одолел венгра Виктора Леринца.

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Борец станцевал гопак

Вдохновленный победой Беленюк от радости даже начал танцевать. Сначала он накрылся флагом Украины и прошелся ареной махая всем рукой. После того борец бросился танцевать гопака. В конце танца олимпиец трижды прыгнул шпагатом. Присутствующие в то время аплодировали победителю.

Беленюк станцевал гопак на Олимпиаде-2020: видео

Сборная Украины получила 4 медали за день

4 июля для украинских олимпийцев выдался очень удачный день. Они получили сразу 4 медали: