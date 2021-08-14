По словам Беленюка, в Украине сложилась плохая практика. Спортсмен заметил, что, к сожалению, это очень свойственно менталитету.

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Беленюк отметил: если спортсмен – медийный, умеет говорить и поднять какой-то хайп, ему делают все необходимое для достижения высоких результатов. В Токио для некоторых участников Олимпиады-2020 "делали все, что нужно и даже больше".

В то же время к спортсменам, которые еще не показали высоких результатов, – совсем другое отношение. Беленюк выразил это так: "Кто ты такая? Ты еще с тренером будешь ехать? И так сойдет".

И такое отношение чиновников к спортсменам нужно искоренять. Пока оно будет таким, будут происходить такие ситуации,

– отметил Беленюк.

Как можно улучшить ситуацию

Спортсмен призвал обратить внимание на эту проблему. Чтобы такие ошибки не повторяться в будущем, необходимо разбираться во всех ситуациях.

Беленюк отметил, что он направил запрос о ситуации с Килипко. Спортсмен пытается выяснить, почему не было возможности пригласить в Токио ее тренера.

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