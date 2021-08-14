По словам Беленюка, в Украине сложилась плохая практика. Спортсмен заметил, что, к сожалению, это очень свойственно менталитету.
Заметьте Рассказал только маме и ближайшим друзьям, – Беленюк о тяжелой травме накануне соревнований
Беленюк отметил: если спортсмен – медийный, умеет говорить и поднять какой-то хайп, ему делают все необходимое для достижения высоких результатов. В Токио для некоторых участников Олимпиады-2020 "делали все, что нужно и даже больше".
В то же время к спортсменам, которые еще не показали высоких результатов, – совсем другое отношение. Беленюк выразил это так: "Кто ты такая? Ты еще с тренером будешь ехать? И так сойдет".
И такое отношение чиновников к спортсменам нужно искоренять. Пока оно будет таким, будут происходить такие ситуации,
– отметил Беленюк.
Как можно улучшить ситуацию
Спортсмен призвал обратить внимание на эту проблему. Чтобы такие ошибки не повторяться в будущем, необходимо разбираться во всех ситуациях.
Беленюк отметил, что он направил запрос о ситуации с Килипко. Спортсмен пытается выяснить, почему не было возможности пригласить в Токио ее тренера.
Скандал с Килипко и ее тренером: главное
- Марина Килипко в Токио заняла 5 место.
- Украинская спортсменка покорила высоту 4,5 метра.
- После финала девушка расплакалась из-за того, что была вынуждена отправиться на соревнования без своего тренера. Наставник Килипко заметил: очевидно, на его поездку в Токио не хватило денег.