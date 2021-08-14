Беленюк рассказал, что плечо сильно ныло. Казалось, что оно застыло, приходилось постоянно его разрабатывать. Спортсмен заметил: дискомфорт от травмы испытывает до сих пор.
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Рассказал только маме и ближайшим друзьям. После консультаций с врачом мы пришли к выводу, что об этом нельзя ни в коем случае никому говорить,
– рассказал спортсмен.
По словам Беленюка, он гнал от себя мысли, что может не восстановиться после травмы. Спортсмен старался не думать, что может вообще не выступить в Токио, и настроил себя на позитив.
Как Беленюк травмировался
- Беленюк рассказал: ему казалось, что это произошло не зря.
- Борец, с которым травмировался Беленюк, не был на сборе. Он пришел в зал на одну тренировку и не попадает в сборную.
- Беленюка с этим борцом поставили, потому что он делает "обратный пояс", а этот захват реже встречается, чем "передний пояс". Его необходимо было отработать, чтобы умело защищаться и подготовиться к борьбе в Токио.
- Как рассказывает Беленюк: "Соперник выполнил бросок, я перелетел через него и приземлился на локоть, который в этот момент поехал, и выскочило плечо".
"Золото" Беленюка: главное
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На Олимпиаде-2020 в Токио завоевал золотую медаль.
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Победу украинский спортсмен одержал в финале греко-римской борьбы в весовой категории до 87 килограммов.
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Беленюк признался, что шел к этой медали с 9 лет.