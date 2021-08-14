Беленюк рассказал, что плечо сильно ныло. Казалось, что оно застыло, приходилось постоянно его разрабатывать. Спортсмен заметил: дискомфорт от травмы испытывает до сих пор.

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Рассказал только маме и ближайшим друзьям. После консультаций с врачом мы пришли к выводу, что об этом нельзя ни в коем случае никому говорить,

– рассказал спортсмен.

По словам Беленюка, он гнал от себя мысли, что может не восстановиться после травмы. Спортсмен старался не думать, что может вообще не выступить в Токио, и настроил себя на позитив.

Как Беленюк травмировался

Беленюк рассказал: ему казалось, что это произошло не зря.

Борец, с которым травмировался Беленюк, не был на сборе. Он пришел в зал на одну тренировку и не попадает в сборную.

Беленюка с этим борцом поставили, потому что он делает "обратный пояс", а этот захват реже встречается, чем "передний пояс". Его необходимо было отработать, чтобы умело защищаться и подготовиться к борьбе в Токио.

Как рассказывает Беленюк: "Соперник выполнил бросок, я перелетел через него и приземлился на локоть, который в этот момент поехал, и выскочило плечо".

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