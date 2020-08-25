Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук виграла другі поспіль змагання. Марина здобула "золото" на Меморіалі Януша Кусоцінського в Польщі.

Марина Бех-Романчук виграла змагання з результатом 6.78 метра. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

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Українка випередила найближчу конкурентку на 11 сантиметрів.

Тричі українська стрибунка показувала результат за 6.50 метра. Лише Аліна Ротару в останній спробі стрибнула далі цієї позначки.

Результати змагань:

Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.78 м Аліна Ротару (Румунія) – 6.67 м Петра-Біта Фаркаш (Угорщина) – 6.42 м

Для Бех-Романчук виступ у Польщі став третім за останній тиждень.

Марина відкрила сезон в Угорщині, де здобула срібну нагороду. У неділю, 23-го серпня, Бех-Романчук змагалася на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі, де виграла "золото".