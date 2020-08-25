Бех-Романчук виграла чергові змагання
Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук виграла другі поспіль змагання. Марина здобула "золото" на Меморіалі Януша Кусоцінського в Польщі.
Марина Бех-Романчук виграла змагання з результатом 6.78 метра. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
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Українка випередила найближчу конкурентку на 11 сантиметрів.
Тричі українська стрибунка показувала результат за 6.50 метра. Лише Аліна Ротару в останній спробі стрибнула далі цієї позначки.
Результати змагань:
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.78 м
- Аліна Ротару (Румунія) – 6.67 м
- Петра-Біта Фаркаш (Угорщина) – 6.42 м
Для Бех-Романчук виступ у Польщі став третім за останній тиждень.
Марина відкрила сезон в Угорщині, де здобула срібну нагороду. У неділю, 23-го серпня, Бех-Романчук змагалася на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі, де виграла "золото".