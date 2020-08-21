Вдалі виступи мюнхенської "Баварії" дозволять клубу заробити рекордну суму коштів за всю історію Ліги чемпіонів. Німецький клуб перевершить рекорд, який торік встановила "Барселона".

Зараз бюджет мюнхенського клубу поповнився 120 мільйонами євро. За перемогу у фіналі турніру "Баварія" додасть у свій бюджет ще 4 мільйони, повідомляє Kicker.

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Шалені кошти

Окрім грошей, які Баварія заробила на шляху до фіналу, клуб отримає 11,5 мільйонів євро від телевізійних прав та 33,24 мільйона євро за те, що займає третю позицію в рейтингу, заснованому на результатах команди в Лізі чемпіонів за останнє десятиліття.

Попередній рекорд належав "Барселоні", яка у 2019 році заробила майже 118 мільйонів євро. Торік "Ліверпуль", який став переможцем Ліги чемпіонів заробив у сезоні 111 мільйонів євро.

Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів ПСЖ – "Баварія" відбудеться вже у неділю, 23 серпня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.

Додамо, що футболісти "Баварії" ще до фіналу змогли побити рекорд Роналду та Бейла у Лізі чемпіонів. На рахунку вінгера тепер 9 голів у поточному розіграші, у Левандовські — 15. Із 24 голами на рахунку Левандовські та Гнабрі стали найнебезпечнішим дуетом в історії Ліги чемпіонів.

Попередній рекорд належав Кріштіану Роналду (17) і Гарету Бейлу (6), які забили в цілому 23 м'ячі в сезоні 2013/14.

Скільки заробила "Баварія" у Лізі чемпіонів