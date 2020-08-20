Гнабри и Левандовски побили фантастический рекорд Роналду и Бэйла в Лиге чемпионов
Футболисты "Баварии" Роберт Левандовски и Серж Гнабри в текущем сезоне Лиги чемпионов неудержимы.
В победном матче против "Лиона" (3:0) оба футболиста записали на свой счет все голы и таким образом внесли решающий вклад в выход команды в финал, сообщает официальный сайт "Баварии".
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В первом тайме Серж Гнабри оформил дубль, забив на 18-й и 33-й минутах, и таким образом вывел команду на успешную тропу, а на 88-й минуте Левандовски поставил точку в противостоянии.
На счету вингера теперь 9 голов в текущем розыгрыше, у Левандовски — 15. С 24 голами на счету Левандовски и Гнабри стали самым опасным дуэтом в истории Лиги чемпионов.
Предыдущий рекорд принадлежал Криштиану Роналду (17) и Гарету Бэйлу (6), которые забили в общей сложности 23 мяча в сезоне 2013/2014.
ПСЖ-Бавария: главное о финале
- В полуфинале ПСЖ со счетом 3:0 разгромил "РБ Лейпциг". Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" обыграла "Лион" (3:0) и вышла в финал турнира.
- Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 23 августа на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне.
- Больше всего побед в финале Лиги чемпионов на счету мадридского "Реала" – 13. "Бавария" выигрывала трофей пять раз и столько же играла в финале. ПСЖ ни разу не выигрывал турнир. Парижская команда впервые в истории вышла в финал Лиги чемпионов.