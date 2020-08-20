Футболисты "Баварии" Роберт Левандовски и Серж Гнабри в текущем сезоне Лиги чемпионов неудержимы.

В победном матче против "Лиона" (3:0) оба футболиста записали на свой счет все голы и таким образом внесли решающий вклад в выход команды в финал, сообщает официальный сайт "Баварии".

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В первом тайме Серж Гнабри оформил дубль, забив на 18-й и 33-й минутах, и таким образом вывел команду на успешную тропу, а на 88-й минуте Левандовски поставил точку в противостоянии.

На счету вингера теперь 9 голов в текущем розыгрыше, у Левандовски — 15. С 24 голами на счету Левандовски и Гнабри стали самым опасным дуэтом в истории Лиги чемпионов.

Предыдущий рекорд принадлежал Криштиану Роналду (17) и Гарету Бэйлу (6), которые забили в общей сложности 23 мяча в сезоне 2013/2014.

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