Ведущий футболист Реала Лукас Васкес может сменить испанскую прописку на немецкую. Бавария близка к подписанию вингера.

Неожиданный ход от Баварии

Контракт с Реалом у Лукаса Васкеса истекает 30 июня 2021 года. Поэтому за полгода до его завершения футболист может искать себе новый клуб и заключать с ним соглашение.

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"Сливочные" не смогли прийти к согласию с футболистом и продлить контракт. Поэтому испанский вингер уже рассматривает все предложения. Главным фаворитом на игрока "Королевского клуба" является мюнхенская Бавария.

Переговоры с представителями клуба уже на завершающей стадии, но трансфер пока официально незавершен. Лидеру Бундеслиги обойдется переход испанца полностью бесплатно.

В этом сезоне Лукас провел в футболке Реала 31 матч, в которых забил 2 гола и отдал 7 ассистов на партнеров по команде.

По данным Transfermarkt, если бы Бавария раньше хотела подписать футболиста, то мюнхенцам пришлось бы вынуть из собственного кармана довольно солидную сумму – 15 миллионов евро.

Приоритетом клуба из Мюнхена будет усиление защитного звена команды. Команду ужу точно покинет Давид Алаба. После этого Жером Боатенг решил покинуть клуб уже летом 2021 года. На решение немца повлияло известие об уходе Алабы.