Мюнхенская Бавария несет очередные потери в защитном звене команды. Боатенг решил покинуть клуб уже летом 2021 года.

Удар по защите Баварии

На решение немца Жерома Боатенга повлияла весть об уходе из клуба Давида Алабамы. Для последнего сделать такой шаг стало чрезвычайно сложным в карьере.

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Если же Алаба уже вроде прошел медицинское обследование в Реале и подписал предварительный контракт со "сливочными". Пока неизвестно, где окажется Боатенг. 32-летним защитником активно интересуются клубы из Серии А и АПЛ.

Специализированный портал Transfermarkt сообщает, что контракт Боатенга с Баварией истекает в конце июня 2021 года.