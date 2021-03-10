Вслед за Алабой: Боатенг покинет Баварию
Мюнхенская Бавария несет очередные потери в защитном звене команды. Боатенг решил покинуть клуб уже летом 2021 года.
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Удар по защите Баварии
На решение немца Жерома Боатенга повлияла весть об уходе из клуба Давида Алабамы. Для последнего сделать такой шаг стало чрезвычайно сложным в карьере.
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Если же Алаба уже вроде прошел медицинское обследование в Реале и подписал предварительный контракт со "сливочными". Пока неизвестно, где окажется Боатенг. 32-летним защитником активно интересуются клубы из Серии А и АПЛ.
- В этом сезоне Жером провел в футболке мюнхенцев 27 матчей, в которых забил два гола и однажды ассистировал на партнеров по команде. В команде из Мюнхена футболист выступает уже более 9 лет, в 2011 году он перешел туда из МанСити.
- Боатенг уже имеет право подписывать предварительное соглашение с новым клубом. Поэтому Жером перейдет в будущую команду на правах свободного агента. Трансферная стоимость немецкого защитника составляет 10 миллионов евро.
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