Провідний футболіст Реала Лукас Васкес може змінити іспанську прописку на німецьку. Баварія близька до підписання вінгера.

Несподіваний хід від Баварії

Контракт з Реалом у Лукаса Васкеса спливає 30 червня 2021 року. Тому за пів року до його завершення футболіст може шукати собі новий клуб та укладати з ним угоду.

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"Вершкові" не змогли дійти згоди з футболістом та продовжити контракт. Тому іспанський вінгер вже розглядає усі пропозиції. Головним фаворитом на гравця "Королівського клубу" є мюнхенська Баварія.

Перемовини з представниками клубу вже на завершальній стадії, але трансфер поки що офіційно незавершений. Лідеру Бундесліги обійдеться перехід іспанця повністю безкоштовно.

У цьому сезоні Лукас провів у футболці Реала 31 матч, у яких забив 2 голи та віддав 7 асистів на партнерів по команді.

За даними Transfermarkt, якщо Баварія б раніше хотіла підписати футболіста, то мюнхенцям довелось би вийняти з власної кишені доволі солідну суму – 15 мільйонів євро.

Пріоритетом клубу з Мюнхена буде підсилення захисної ланки команди. Команду вже точно покине Давід Алаба. Після цього Жером Боатенг вирішив покинути клуб вже влітку 2021 року. На рішення німця вплинула звістка про відхід Алаби.