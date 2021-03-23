Нападающий немецкой Баварии Эрик Максим Шупо-Мотинг не поможет сборной Камеруна в матчах в марте. Все из-за ошибки при отправке электронного письма.

Федерация футбола Камеруна отправила письмо в Баварию о вызове Шупо-Мотинга на матчи в марте. Команда должна сыграть две игры квалификации Кубка африканских наций – против Кабо-Верде и Руанды.

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Вот только Бавария этот вызов не получила. Оказалось, что в федерации допустили ошибку, когда отправляли письмо Баварии о вызове игрока. Они ошибочно внесли свой электронный адрес, вместо адреса Баварии. Поэтому это письмо отправили не в клуб, а себе.

Поэтому Бавария никакого извещения не получила, и Шупо-Мотинг никуда не отправился.