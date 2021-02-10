Бавария – УАНЛ Тигрес: где смотреть финал клубного чемпионата мира-2020
В четверг, 11 февраля, Бавария сыграет с УАНЛ Тігресом в финале клубного чемпионата мира-2020. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, так и онлайн.
Источник:24 канал
Поединок Бавария – УАНЛ Тигрес состоится в четверг, 11 февраля. Начало финального матча в 20:00.
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Бавария – УАНЛ Тигрес: где смотреть
В Украине решающий матч клубного чемпионата мира покажет В прямом эфире "UA: Перший". Трансляция будет доступна за 10 минут до начала поединка. Также можно следить за противостоянием в мобильном приложении suspilne.tv.
В этот же день, но в 17:00 канал покажет матч за третье место на турнире. За бронзовые награды будут бороться Палмейрас и Аль-Ахли. А вот, кто занял 5 место уже известно. Катарский Аль-Духаиль уверенно победил Ульсан Хюндай из Южной Кореи со счетом 3:1.
Путь к финалу
- В полуфинальной встрече Бавария благодаря дублю Роберта Левандовски смогла уверенно победить Аль-Ахли 0:2. Мюнхенцы владели колоссальным преимуществом в матче и закономерно вышли в финал.
- УАНЛ Тигрес минимально обыграл бразильский Палмейрас (1:0). За мексиканский клуб единственный гол во встрече забил Жиньяк с пенальти во втором тайме. Интересно, что клуб из Бразилии сравнял счет, но арбитр отменил гол, усмотрев офсайд.
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