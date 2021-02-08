Бавария благодаря дублю Левандовского вышла в финал Клубного чемпионата мира: видео
В понедельник, 8 февраля, немецкая Бавария победила египетский Аль-Ахли (0:2) и вышла в финал Клубного чемпионата мира по футболу.
Аль-Ахли – Бавария 0:2
Голы: Левандовский, 17, 86
К слову: Тигрес обыграл Палмейрас и вышел в финал Клубного чемпионата мира по футболу
Мюнхенцы владели солидным преимуществом, а героем матча стал Роберт Левандовский, забивший по голу в каждом из таймов.
Видео голов Левандовского
- В финале клубного мундиаля Бавария сыграет с мексиканским Тигресом. Состоится решающий матч в четверг, 11 февраля.
- Аль-Ахли, в свою очередь, будет биться с Палмейрасом в матче за третье место, который также пройдет в четверг.
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