Баварія – УАНЛ Тігрес: де дивитись фінал клубного чемпіонату світу-2020
У четвер, 11 лютого, Баварія зіграє з УАНЛ Тігресом у фіналі клубного чемпіонату світу-2020. В Україні цей поєдинок можна переглянути по телебаченню, так і онлайн.
Джерело:24 канал
Поєдинок Баварія – УАНЛ Тігрес відбудеться у четвер, 11 лютого. Початок фінального матчу о 20:00.
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Баварія – УАНЛ Тігрес: де дивитись
В Україні вирішальний матч клубного чемпіонату світу покаже у прямому ефірі "UA: Перший". Трансляція буде доступна за 10 хвилин до початку поєдинку. Також можна стежити за протистоянням у мобільному додатку suspilne.tv.
У цей же день, але о 17:00 канал покаже матч за третє місце на турнірі. За бронзові нагороди боротимуться Палмейрас та Аль-Ахлі. А от, хто посів 5 місце вже відомо. Катарський Аль-Духаїль впевнено переміг Ульсан Хюндай з Південної Кореї з рахунком 3:1.
Шлях до фіналу
- У півфінальній зустрічі Баварія завдяки дублю Роберта Левандовського змогла впевнено перемогти Аль-Ахлі 0:2. Мюнхенці володіли колосальною перевагою у матчі та закономірно вийшли у фінал.
- УАНЛ Тігрес мінімально обіграв бразильський Палмейрас (1:0). За мексиканський клуб єдиний гол у зустрічі забив Жиньяк з пенальті у другому таймі. Цікаво, що клуб з Бразилії зрівняв рахунок, але арбітр скасував гол, угледівши офсайд.
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