У четвер, 11 лютого, Баварія зіграє з УАНЛ Тігресом у фіналі клубного чемпіонату світу-2020. В Україні цей поєдинок можна переглянути по телебаченню, так і онлайн.

Поєдинок Баварія – УАНЛ Тігрес відбудеться у четвер, 11 лютого. Початок фінального матчу о 20:00.

До теми: Баварія – УАНЛ Тігрес: прогноз букмекерів на фінал клубного чемпіонату світу-2020

Баварія – УАНЛ Тігрес: де дивитись

В Україні вирішальний матч клубного чемпіонату світу покаже у прямому ефірі "UA: Перший". Трансляція буде доступна за 10 хвилин до початку поєдинку. Також можна стежити за протистоянням у мобільному додатку suspilne.tv.

У цей же день, але о 17:00 канал покаже матч за третє місце на турнірі. За бронзові нагороди боротимуться Палмейрас та Аль-Ахлі. А от, хто посів 5 місце вже відомо. Катарський Аль-Духаїль впевнено переміг Ульсан Хюндай з Південної Кореї з рахунком 3:1.

Цікаво! Чинним переможцем клубного чемпіонату світу є англійський Ліверпуль. У 2019 році команда Юргена Клоппа мінімально обіграла бразильський Фламенгу (1:0).

Шлях до фіналу

У півфінальній зустрічі Баварія завдяки дублю Роберта Левандовського змогла впевнено перемогти Аль-Ахлі 0:2. Мюнхенці володіли колосальною перевагою у матчі та закономірно вийшли у фінал.

УАНЛ Тігрес мінімально обіграв бразильський Палмейрас (1:0). За мексиканський клуб єдиний гол у зустрічі забив Жиньяк з пенальті у другому таймі. Цікаво, що клуб з Бразилії зрівняв рахунок, але арбітр скасував гол, угледівши офсайд.



Клубний чемпіонат світу / Інфографіка Спорт 24