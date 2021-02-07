Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу. Им стал мексиканский УАНЛ Тигрес, который обыграл бразильский Палмейрас.

УАНЛ Тигрес – Палмейрас 1:0

Гол: Жиньяк, 54 (пен)

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. И с пенальти. Отличился французский нападающий Жиньяк. Он еще в первом тайме имел несколько возможностей отличиться, но не сумел переиграть вратаря.

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Палмейрас впоследствии сравнял счет, но гол не засчитали из-за офсайда. А момент с участием Луиса Адриано, который в свое время выступал за Шахтер, так и не стал голом за блокирования защитников.

Уже в компенсированное арбитром время в штрафной Тигрес произошло падение. Но судья проигнорировал этот эпизод.

Поэтому УАНЛ Тигрес выходит в финал Клубного чемпионата мира. Он сыграет с победителем пары Бавария – Аль-Ахли, которые между собой сыграют 8 февраля. Финал запланирован на 11 февраля.

Насательно Палмейрас, то команда сыграет в матче за третье место с командой, которая уступит во втором полуфинале.

Добавим, что определилась и команда, занявшая пятое место. Катарский Аль-Духаиль победил Ульсан Хюндай из Южной Кореи со счетом 3:1. Отметим, что за Аль-Духаиль выступает бразильский полузащитник Дуду, который в свое время играл в киевском Динамо. А в катарский клуб перебрался из Палмейраса.