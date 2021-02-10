Мюнхенская Бавария и мексиканский УАНЛ Тигрес в четверг, 11 февраля, определят победителя клубного чемпионата мира-2020. Что прогнозируют букмекеры – читайте далее в материале.

Бавария во второй раз в своей истории сыграет в финале клубного чемпионата мира. Мюнхенцы в 2013 году одержали победу в турнире. Зато УАНЛ Тигрес стал первым клубом из Северной Америки, пробившимся к финальному матчу.

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Путь Баварии к финалу был довольно короток. Мюнхенская команда только 6-го февраля прибыла в Доху, а уже 8-го февраля победила египетский Аль-Ахли.

Путь УАНЛ Тигрес был немного длиннее, ведь начался с четвертьфинала. Сперва мексиканцы прошли южнокорейский клуб Ульсан Хюндай. В полуфинале мексиканцы выбили бразильский Палмейрас.

Бавария – УАНЛ Тигрес: прогноз Favbet

Очевидным фаворитом финального матча является Бавария. Победу мюнхенцев в основное время букмекеры оценивают коэффициентом 1,23. Если УАНЛ Тигрес добьется победы в основное время – коэффициент 12. Также можно сделать ставку, что 90 минут игры завершатся ничьей – коэффициент 12.

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Коэффициент на то, что Бавария станет клубным чемпионом мира – 1,14. Для мюнхенцев это может быть уже 6-й трофей под руководством Ханси Флика. В победу УАНЛ Тигрес букмекеры не верят. Их победу в турнире оценивают коэффициентом 6,30.

Болельщики могут сделать ставку на количество голов в матче. За две игры на чемпионате мира УАНЛ Тигрес забил три гола. В то же время Бавария отметилась двумя мячами только в одном поединке.

Коэффициент на то, что в матче будет тотал голов больше 3.5 – 2,29. Также можно сделать ставку, что в матче будет тотал меньше 2.5. На этот итог игры коэффициент 2,53.

Финальный матч клубного чемпионата мира-2020 Бавария – УАНЛ Тигрес состоится в четверг, 11 февраля. Начало в 20: 00.



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