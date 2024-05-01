В соцсети Х мюнхенцев появилась фотография Андрея Лунина. Правда, пресс-служба Баварии в подводке к фото обозначила своего первого номера Мануэля Нойера, добавив смайлик глаз, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Второй раз не сработало: защитник Реала дал неправильную подсказку Лунину перед пенальти Баварии

Ошибка пресс-службы Баварии

Остается только гадать, или это пресс-служба немецкого клуба спутала голкиперов, или это был какой-то месседж для Нойера. Этого сообщения уже нет в клубном аккаунте Баварии в соцсети Х. Похоже, что таки представители соцсетей мюнхенцев сконфузились с вратарями.



Бавария перепутала голкиперов? / Скриншот с клубного аккаунта Баварии

Напомним, что и Лунин, и Нойер пропустили по два гола в очной встрече Баварии и Реала в Мюнхене 30 апреля. Первая полуфинальная игра Лиги чемпионов закончилась результативной мировой 2:2. В составе хозяев забивали Сане и Кейн, а у гостей дубль оформил Винисиус.

Важно! Ответный матч 1/2 финала Реал – Бавария состоится 8 мая в Мадриде. Начало в 22:00.

После первой игры статистический портал WhoScored оценил игру всех участников противостояния. Лунин получил более высокий балл за Нойера.