В соцсети Х мюнхенцев появилась фотография Андрея Лунина. Правда, пресс-служба Баварии в подводке к фото обозначила своего первого номера Мануэля Нойера, добавив смайлик глаз, сообщает 24 Канал.
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Ошибка пресс-службы Баварии
Остается только гадать, или это пресс-служба немецкого клуба спутала голкиперов, или это был какой-то месседж для Нойера. Этого сообщения уже нет в клубном аккаунте Баварии в соцсети Х. Похоже, что таки представители соцсетей мюнхенцев сконфузились с вратарями.
Бавария перепутала голкиперов? / Скриншот с клубного аккаунта Баварии
Напомним, что и Лунин, и Нойер пропустили по два гола в очной встрече Баварии и Реала в Мюнхене 30 апреля. Первая полуфинальная игра Лиги чемпионов закончилась результативной мировой 2:2. В составе хозяев забивали Сане и Кейн, а у гостей дубль оформил Винисиус.
После первой игры статистический портал WhoScored оценил игру всех участников противостояния. Лунин получил более высокий балл за Нойера.
- Интересно, что европейская пресса включает Баварию в список претендентов на украинского голкипера Реала. Мюнхенцы видят в Андрее замену легендарному Нойеру.
- В свою очередь Мануэль в рамках четвертьфинала ЛЧ стал абсолютным рекордсменом турнира. Немец превзошел достижение легендарного Икера Касильяса по количеству "сухих" поединков в ЛЧ.