Футбольные гранды расписали боевую ничью 2:2. Последний гол в поединке забил Винисиус Жуниор, который легко переиграл в дуэли Мануэля Нойера с 11 метров. Этот результат оставляет шансы на выход в финал ЛЧ обоим коллективам, но комфортный он для мадридцев, которые ответный матч проведут дома.

Подробнее об игре Все решится в Мадриде: Реал с Луниным вырвал ничью с Баварией в первом полуфинале ЛЧ

Топовая оценка Лунина и заслуженный герой полуфинала

К сожалению, Андрей Лунин, который вышел в старте Реала дважды пропустил. Однажды после мощного удара в ближний угол от Сане, а во втором момент с пенальти от Кейна. Гарри развел мяч и украинского вратаря по разным углам владений гостей.

Статистический портал WhoScored распределил оценки между участниками топового полуфинала Лиги чемпионов. Наибольший балл получил Тони Кроос, который отдал пас-конфетку на Винисиуса во время первого гола Реала в поединке – 7,8.

Зато автор дубля в ворота Баварии Винисиус получил 7,7.

Оценка Лунина составляет 6,6. А это больше, чем получил его визави Нойер, у которого 6,4. Андрей получил балл, который выше, чем у половины команды Баварии. Что касается Реала, то оценка украинского вратаря является четвертой самой высокой в команде. Лучшие баллы только у Винисиуса, Крооса и Беллингема.



Бавария – Реал: оценки игроков / Скриншот с WhoScored

Обратите внимание! Полуфинальный ответный матч Лиги чемпионов между Реалом и Баварией состоится 8 мая. Начало традиционно в 22:00 (по киевскому времени).

Есть много слухов, что во втором матче не сыграет Лунин. Зато в ворота "сливочных" вернется Тибо Куртуа, который восстановился от двух травм колена. Однако сам бельгиец не делает смелых прогнозов относительно своего камбэка во владения "галактикос".

Отметим, что в текущем сезоне-2023/2024 Лунин уже принял участие в 29-ти поединках Реала, в которых пропустил 27 голов и отыграл 12 "сухих" встреч.