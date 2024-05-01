В первом тайме команды на обоих забили лишь один гол, который на 24-й минуте оформил Винисиус Жуниор после роскошной передачи от Тони Крооса. На перерыв футболисты Реала ушли с минимальным преимуществом в счете 0:1, пишет 24 Канал.

Стоит узнать Больше, чем у Нойера: какую оценку получил Лунин за полуфинал Лиги чемпионов против Баварии

Кейн обхитрил Лунина и Рюдигера

Во второй части игры команды подарили еще три результативных удара. За четыре минуты Бавария не только сравняла цифры на табло (забил Сане), но и повела в счете после реализованного пенальти от Гарри Кейна. Англичанин развел мяч и Лунина по разным углам ворот.

Интересно, что перед исполнением пенальти Лунин получил совет от защитника Реала Антонио Рюдигера. Но на этот раз подсказка не сработала. Андрей бросился в правый угол, а нападающий Баварии делал в противоположный.



Рюдигер сделал неверную подсказку Лунину перед пенальти Баварии / Скриншот с трансляции

Напомним, что Рюдигер уже успешно подсказывал украинскому голкиперу в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов-2023/2024 против МанСити. Тогда немец пальцем показывал украинцу, в какой угол следует реагировать на удар Матео Ковачича. Эта подсказка была удачной. Лунин парировал 11-метровый от хорвата.

Однако Реалу удалось спастись. Родриго заработал пенальти, который удачно реализовал Винисиус, который оформил дубль в ворота Нойера. Мануэль тоже вообще не угадал направление удара бразильца с 11 метров.

Отметим! Для Лунина матч против Баварии стал 29- проведенным в текущем сезоне-2023/2024 – 27 пропущенных голов и 12 "сухих" поединков.

Несмотря на это ничья 2:2 в Мюнхене является хорошим результатом для мадридского клуба, который ответный матч сыграет дома. К слову, вторая встреча между Реалом и Баварией, как определит финалиста ЛЧ, состоится 8 мая (начало в 22:00).