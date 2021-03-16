Бавария – Лацио: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В сезоне-2020/2021 права на показ матчей Лиги чемпионов в Украине имеют холдинг "Медиа группа Украина" и провайдер "Воля". Последний передал свое право платформе Megogo.

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По телевидению матч Бавария – Лацио покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

Смотреть онлайн матч Бавария – Лацио можно на платформе Oll.tv это будет та же трансляция с тем же комментатором, что и на канале "Футбол 1".

Однако доступ к трансляции на платформе Oll.tv.требует регистрации и платный. Самая дешевая подписка обойдется в 109 гривен в месяц. Эта же трансляция будет доступна и для абонентов мобильных операторов "Киевстар" и lifecell. Однако и к ней доступ платный.

Также матч Лиги чемпионов Бавария – Лацио показывает платформа Megogo. Там доступ к трансляции доступен по подписке – "Максимальная" за 197 гривен в месяц.