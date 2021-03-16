Баварія – Лаціо: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів У сезоні-2020/2021 права на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні мають холдинг "Медіа група Україна" та провайдер "Воля". Останній передав своє право платформі Megogo. До теми Матч честі: прогноз букмекерів на протистояння Баварії з Лаціо у Лізі чемпіонів По телебаченню матч Баварія – Лаціо покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00. Дивитися онлайн матч Баварія – Лаціо можна на платформі Oll.tv. Це буде та ж трансляція з тим же коментатором, що і на каналі "Футбол 1". Однак доступ до трансляції на платформі Oll.tv. вимагає реєстрації та платний. Найдешевша підписка обійдеться в 109 гривень на місяць. Ця ж трансляція буде доступна і для абонентів мобільних операторів "Київстар" та lifecell. Однак і до неї доступ платний. Також матч Ліги чемпіонів Баварія – Лаціо показує платформа Megogo. Там доступ до трансляції доступний за передплатою – "Максимальна" за 197 гривень на місяць. У першому матчі Баварія розгромила Лаціо в Римі з рахунком 4:1. Тепер італійцям, щоб не вилетіти з Ліги чемпіонів, слід перемагати з ідентичним рахунком або з різницею у 4 голи.