Мюнхенская Бавария уже одной ногой в 1/4 финала Лиги чемпионов после уверенной победы в первом матче с Лацио (4:1). Римский клуб едет в Мюнхен не столько взять реванш, как отстоять свою честь. Прогноз букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов дальше в материале.

Именно матчем с Лацио в Лиге чемпионов Бавария прервала небольшую серию из двух неудач в чемпионате Германии. Тогда мюнхенцы не смогли переиграть Арминию Билефельд (1:1) и неожиданно проиграли Айнтрахту (2:1).

К теме Лига чемпионов: кто вышел в 1/4 финала

Вместе с тем Лацио только 12 марта прервал серию из трех подряд поражений, одолев Кротоне в Серии А (3:2). Неудачная полоса римлян взяла начало именно матчем против Баварии.

Бавария – Лацио прогноз Favbet

Бавария безоговорочный фаворит домашнего поединка. Победу подопечных Ханси Флика в основное время оценивают коэффициентом 1,33. А на проход Баварии в 1/4 финала вообще ставки не принимают.

Лацио будет биться за свою честь и постарается не проиграть Баварии. На ничью в основное время поединка Бавария – Лацио предлагают коэффициент 6,10. Если же Лацио вырвет победу в основное время игры – коэффициент 8,60.

Перед Лацио стоит практически невыполнимая миссия. Итальянскому клубу следует победить 4:1, чтобы перевести игру в дополнительное время или 4:0, чтобы выйти в следующий раунд.

Поэтому, букмекеры не верят в проход Лацио в четвертьфинал. На их выход в следующий раунд принимают только ставки в дополнительное время и по пенальти. В обоих случаях на Лацио коэффициент 101.

Как известно, в сезоне-2020/2021 Бавария "не дружит" с грамотной работой в обороне. Действующие победители Лиги чемпионов пропускают аномально много. Поэтому, вполне вероятно, что Лацио не покинет поле без забитого гола.

Например, коэффициент 2,19 на индивидуальный тотал Лацио больше 1.0. Также можно попробовать поставить на гол лидера атак итальянцев Чиро Иммобиле. Его гол оценен коэффициентом 2,40.

Скорее всего, Бавария попытается сэкономить свои силы перед матчем чемпионата Германии против Штутгарта. Поэтому можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал Баварии меньше 2.5. Он оценен коэффициентом 1,89.

Поединок Бавария – Лацио состоится 17 марта. Начало игры в 22:00.