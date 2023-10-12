Бавария попытается подписать Виктора Цыганкова. Жирона не собирается дешево отпускать талантливого вингера.

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Заслуживает повышения

Украинские футболисты ворвались в топовые чемпионаты. Кое-кто не находится в ведущих ролях, а вот и такие, которые ведут за собой целые команды, демонстрируя свой класс, в частности, как Виктор Цыганков. Неудивительно, что вингер Жироны оказался на радарах ряда европейских коллективов, которые ставят перед собой самые высокие задачи, однако украинцем стали интересоваться и превосходящие все остальные команды. Речь идет о мюнхенской Баварии.

Кстати говоря. За Виктором также следят такие команды как турецкие Галатасарай и Фенербахче, итальянские Интер и Лацио, а также английские Брайтон и Вулверхэмптон.

"Пивовары" преследуют цель продолжить обновление состава, поэтому летом следующего года чемпионы Германии собираются усилить фланги полузащиты и центр поля. Одним из кандидатов на трансфер в мюнхенский коллектив стал Виктор Цыганков. Интересно, что в ноябре Бавария отправит своих представителей на домашний матч Жироны, чтобы те понаблюдали за игрой украинского вингера вживую.

Стоит отметить. Цыганков в Баварии может столкнуться с невероятной конкуренцией, поскольку на флангах в мюнхенском клубе выступают Лерой Сане, Серж Гнабри и Кингсли Коман. Виктор также может сыграть и центрального атакующего полузащитника, однако и это амплуа у "пивоваров" под контролем (Джамал Мусиала или Томас Мюллер).

О конкретном предложении сейчас речь. Ранее отмечалось, что Жирона хочет получить при Цыганкове примерно 30-40 миллионов евро. Денежные аппетиты каталонского клуба обусловлены тем, что 50 процентов прав на игрока принадлежат Динамо Киев, поэтому половина суммы от перепродажи (без учета 5 миллионов, которые Жирона заплатила киевлянам), перейдет "бобрам". Transfermarkt оценивает Виктора в 22 миллиона евро. Такая сумма точно не станет помехой для Баварии.

Цыганков в Жироне