Слухи о возможной аренде Лионеля Месси в период паузы в МЛС так и останутся словами в изданиях. Аргентинец не рассматривает никакие варианты со своей арендой в другой клуб. Все мнения Лео связаны исключительно с Интер Майами и сборной Аргентины.

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Лео не собирается переходить в другой клуб

Поэтому неназванному клубу из Саудовской Аравии и Барселоне не удастся посягнуть на обладателя семи "Золотых мячей".

Следует отметить, что Интер упустил все шансы на плей-офф, ведь после 32-х сыгранных матчей клуб Дэвида Бекхэма идет лишь на предпоследнем 14-м месте в турнирной таблице МЦС. Интеру, набравшему 33 балла, осталось сыграть всего два поединка против Шарлотт (19-го и 22-го октября). Большинство этих очков клуб набрал после оформления звездных трансферов Месси, Жорди Альбы и Серхио Бускетса.

Новый сезон МЦС стартует в феврале нового 2024 года.

Интересно, что Интер Майами не последний клуб в планах Месси. Лионель планирует закончить с футболом в родной Аргентине.

Карьера Лионеля Месси за океаном