Баварія спробує підписати Віктора Циганкова. Жирона ж не збирається дешево відпускати талановитого вінгера.
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Заслуговує на підвищення
Українські футболісти увірвались до топових чемпіонатів. Дехто не знаходиться у провідних ролях, а от є й такі, котрі ведуть за собою цілі команди, демонструючи свій клас, зокрема, як Віктор Циганков. Не дивно, що вінгер Жирони опинився на радарах низки європейських колективів, котрі ставлять перед собою найвищі завдання, проте українцем стали цікавитись і ті команди, які перевершують усі інші. Мова йде про мюнхенську Баварію.
"Пивовари" мають на меті продовжити оновлення складу, тому влітку наступного року чемпіони Німеччини збираються посилити фланги півзахисту і центр поля. Одним із кандидатів на трансфер до мюнхенського колективу став Віктор Циганков. Цікаво, що у листопаді Баварія відправить своїх представників на домашній матч Жирони, аби ті поспостерігали за грою українського вінгера наживо.
Про конкретну пропозицію наразі мова. Раніше зазначалось, що Жирона жадає отримати за Циганкова приблизно 30-40 мільйонів євро. Грошові апетити каталонського клубу зумовлені тим, що 50 відсотків прав на гравця належать Динамо Київ, тому половина суми від перепродажу (без урахування 5 мільйонів, які Жирона заплатила киянам) перейде "бобрам". Transfermarkt оцінює Віктора у 22 мільйони євро. Така сума точно не стане перешкодою для Баварії.
Циганков у Жироні
- Українець переїхав у Іспанію взимку 2023-го року та практично відразу став одним із лідерів каталонського колективу, хоча вимушений був пройти певний період адаптації.
- Жирона у минулому сезоні ледь не вийшла до Ліги конференцій, проте на самому фініші чемпіонату програла боротьбу за єврокубкове місце Атлетіку з Більбао.
- Циганков встиг провести за "червоно-білих" уже 27 матчі, в яких забив чотири голи та віддав сім результативних передач (один з асистів оформив у поточній кампанії, яка була адресована Артему Довбику у його дебютній грі, а також цього сезону забив шикарний гол).
- Контракт Віктора із Жироною розрахований до 2027-го року.
- Також варто відзначити, що наразі каталонський колектив посідає другу сходинку в Ла Лізі після дев'яти турів (22 очок в активі), відстаючи від Реала на два пункти. Наступна гра "червоно-білих" в рамках іспанського чемпіонату датована 22-го жовтня, у якій вони зійдуться із Альмерією.