Мюнхенская "Бавария" 21-го октября успешно начала защиту звания чемпиона Европы. Немцы в рамках первого тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021 разгромили мадридский "Атлетико".

Бавария – Атлетико 4: 0

Голы: Коман, 28, 72, Горецка, 41, Толиссо, 66

Рекомендуем: Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 21 октября

Победу "Баварии" принесли два гола Кингсли Комана, отличившегося в прошлом финале Лиги чемпионов, и мячи Толиссо и Горецки. Об этом сообщает 24 канал.

Ход противостояния

Команды достаточно активно начали игру. Уже на стартовых минутах в эпицентре событий оказался новичок "матрасников" Луис Суарес. Уругваец получил прострел от защитника Лоди, но не дотянулся до мяча на дальней стойке.

"Бавария" ответила ударом Левандовски: поляк в стиле героя боевика пробил в одно касание после навеса Комана, но не попал в ворота. Еще один хороший момент хозяева имели на 15 минуте.

Зюле оказался в удачном месте после углового и замыкал прострел ногой, но попал в стойку. Ян Облак уже никак не мог спасти партнеров. Через 3 минуты словенский голкипер все же вынужден был вступить в игру.

"Бавария" разогнала быструю атаку, после которой Толлисо вошел в штрафную и простреливал на Левандовского. Передачу прервал именно Облак.

Давление "Баварии" на ворота "матрасников" увеличивалось и на 28 минуте дало плоды. Киммих выгрыз мяч перед штрафной гостей, после чего навесил на Комана. Кингсли укротил мяч и пробил в угол – 1:0.

В конце тайма "Бавария" еще и удвоила преимущество. Коман из пределов штрафной отдал пас на Леона Горецку и тот пробил в свободный угол – 2:0.

Смотрите также: "Шахтер" сенсационно победил на выезде "Реал", забив три гола: видео

Сразу после перерыва "Атлетико" удалось провести результативную атаку: Феликс пробил из-за пределов штрафной, однако гол отменили из-за пассивного офсайда у Суареса.

Стартовая активность гостей быстро растворилась, и "Бавария" вернула себе инициативу. Хотя на 64-й минуте "Атлетико" удалось провести острую атаку. Феликс оставил позади нескольких игроков "Баварии" и отдал на свободного Карраско. Тот вышел на ударную позицию, но выстрелил выше.

"Бавария" ответила через две минуты. Чемпионы Германии остроумно разыграли штрафной, после чего пробил Киммих. Удар Йозуа игроки "Атлетико" заблокировали, и мяч отлетел к Толиссо. Корентен выстрелил из-за пределов штрафной и "убил" паучка в девятке ворот Облака.

На 72-й минуте "Бавария" сделала счет неприличным. Выходя из обороны, Мюллер разрезал всю защиту "Атлетико" пасом на Комана. Кингсли почти с центра поля выбежал на свидание с Облаком, несколько раз обыграв защитников, и пробил в угол – 4:0.

В итоге завершение матча было лишь формальностью, и команды заметно доигрывали поединок. "Бавария" отстояла преимущество и удачно начала новую кампанию в Лиге чемпионов.

Бавария – Атлетико видеообзор