Мюнхенська "Баварія" 21-го жовтня успішно розпочала захист звання чемпіона Європи. Німці у рамках першого туру Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 розгромили мадридський "Атлетіко".

Баварія – Атлетіко 4:0

Голи: Коман, 28, 72, Горецка, 41, Толіссо, 66

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Перемогу "Баварії" принесли два голи Кінгслі Комана, який відзначився у минулому фіналі Ліги чемпіонів, та м'ячі Толіссо й Горецки. Про це повідомляє 24 канал.

Хід протистояння

Команди досить активно розпочали гру. Уже на стартових хвилинах в епіцентрі подій опинився новачок "матрацників" Луїс Суарес. Уругваєць отримав простріл від оборонця Лоді, але не дотягнувся до м'яча на дальній стійці.

"Баварія" відповіла ударом Левандовського: поляк у стилі героя бойовика пробив в один дотик після навісу Комана, але не влучив у ворота. Ще один хороший момент господарі мали на 15 хвилині.

Зюле опинився у вдалому місця після кутового й замикав простріл ногою, але поцілив у стійку. Ян Облак уже ніяк не міг врятувати партнерів. Через 3 хвилини словенський голкіпер все ж вимушений був вступити в гру.

"Баварія" розігнала швидку атаку, після якої Толлісо увійшов у штрафний та прострілював на Левандовського. Передачу перервав саме Облак.

Тиск "Баварії" на ворота "матрацників" збільшувався і на 28 хвилині дав плоди. Кімміх вигриз м'яч перед штрафним гостей, після чого навісив на Комана. Кінгслі приборкав м'яч та пробив у кут – 1:0.

Наприкінці тайму "Баварія" ще й подвоїла перевагу. Коман з меж штрафного віддав пас на Леона Горецку і той пробив у вільний кут – 2:0.

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Відразу по перерві "Атлетіко" вдалося провести результативну атаку: Фелікс пробив з-за меж штрафного, однак гол скасували через пасивний офсайд у Суареса.

Стартова активність гостей швидко розчинилася й "Баварія" повернула собі ініціативу. Хоча на 64-й хвилині "Атлетіко" вдалося провести гостру атаку. Фелікс залишив позаду декількох гравців "Баварії" та віддав на вільного Карраско. Той вийшов на ударну позицію, але вистрілив вище.

"Баварія" відповіла через дві хвилини. Чемпіони Німеччини дотепно розіграли штрафний, після чого пробив Кімміх. Удар Йозуа гравці "Атлетіко" заблокували й м'яч відлетів до Толіссо. Корентен вистрілив з-за меж штрафного і "вбив" павучка у дев'ятці воріт Облака.

На 72-й хвилині "Баварія" зробила рахунок непристойним. Виходячи з оборони, Мюллер розрізав весь захист "Атлетіко" пасом на Комана. Кінгслі майже з центру поля вибіг на побачення з Облаком, декілька разів обігравши оборонців, та пробив у кут – 4:0.

У підсумку завершення матчу було лише формальністю і команди помітно догравали поєдинок. "Баварія" відстояла перевагу та вдало розпочала нову кампанію у Лізі чемпіонів.

Баварія – Атлетіко відеоогляд