Зинченко в шаге от полуфинала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция матча Бавария - Арсенал

17 апреля Бавария и Арсенал сыграют второй матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов 2023-2024. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Мюнхене.

В среду, 17 апреля, в Лиге чемпионов пройдут два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Одна из игр пройдет в немецком Мюнхене, где местная Бавария будет принимать Арсенал, пишет 24 канал.

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Смена фаворита

Сезон для команды Тухеля складывается неудачно. Бавария впервые за 12 лет не стала чемпионом Германии, это звание уже де-юре оформил Байер. Кроме того, мюнхенцы позорно вылетели из Кубка от представителя третьей лиги Саарбрюкена.

Впрочем, в Лиге чемпионов к немцам претензий минимум. Команда набрала 16 из 18-ти баллов в группе, а также несмотря на поражение от Лацио в первом матче (0:1) взяла уверенный реванш (3:0).

Арсенал же наоборот выдает хорошие результаты. Команда Артеты только в прошлом туре потерпела первое поражение в АПЛ в 2024 году (0:2 от Астон Виллы). Однако лондонцы все равно претендуют на чемпионство, отставая от Манчестер Сити на два балла.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов победителя не определил – 2:2 на "Эмирейтс". Впрочем, если перед тем матчем фаворитом дуэли считался Арсенал, то теперь больше шансов на проход дальше имеет Бавария благодаря фактору домашнего поля.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Бавария – Арсенал на территории Украины можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бавария – Арсенал. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.