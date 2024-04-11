Во вторник, 9 апреля, состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. В одном из них лондонский Арсенал принимал на своем поле Баварию.

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Ненужная агрессия на матче Лиги чемпионов

Поединок на "Эмирейтс" проходил без участия болельщиков мюнхенского клуба. Им запретили посещать матч после того, как они забросали файерами футбольное поле на поединке 1/8 финала с Лацио.

Однако отдельным сторонникам "пивоваров" удалось попасть на четвертьфинал в Лондоне. Это не понравилось фанам Арсенала. Во время поединка они избили одного из вероятных болельщиков Баварии прямо на трибунах.

На видео видно, как несколько болельщиков по очереди бьют по голове мужчину. Только благодаря вмешательству стюардов удалось спасти болельщика Баварии от расправы хулиганов.

Видео избиения болельщика Баварии

Как завершился матч в Лондоне