Победный для Баварии гол в ответном матче забил Киммих. Именно результативный удар Йозуа вывел мюнхенский клуб в полуфинал Лиги чемпионов (1:0), ведь первое противостояние в Лондоне закончилось боевой ничьей 2:2, поэтому судьба путевки в следующий раунд решалась уже в Мюнхене, сообщает 24 Канал.

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Оригинально решил выиграть время для Баварии

Кроме победного гола был в матче еще один момент, который не только запомнился, но и рассмешил болельщиков, которые наблюдали за поединком. Конечно, что улыбки этот эпизод не вызвал у фанатов "канониров", которым нужно было отыгрываться в счете.

Голкипер Баварии прибегнул к хитрости во время одного из введений от ворот. Мануэль Нойер решил выиграть время для своей команды и оригинально потянуть время. Немецкий вратарь решил ничего не придумывать, а просто упал на газон и начал разминаться, качать пресс.

Интересно, что главный судья матча проигнорировал подобные действия Нойера, которому даже не показал желтую карточку за затягивание времени.

Видео оригинального затягивания времени матча ЛЧ от Нойера

Отметим, что этим "сухим" матчем Нойер стал абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов. После этого поединка на его счету 58 встреч в ЛЧ, в которых он не пропустил. Мануэль опередил по этому показателю легендарного бывшего вратаря Реала Икера Касильяса (57 "сухих" матчей).

Интересно! В текущем сезоне-2023/024 Нойер отстоял за Баварию в 26 матчах, в которых пропустил 30 голов и отыграл 10 встреч на ноль. Мануэль пропустил длительное время из-за травм, но сумел вернуться в основу.

К слову, Бавария в полуфинале Лиги чемпионов сойдется с мадридским Реалом, который в четвертьфинале выбил МанСити – 3:3 и 1:1 (по пенальти 3:4). Первая их встреча состоится 30 апреля, а ответный матч – 8 мая в Мадриде. Оба поединка противостояния начнутся в 22:00 (по Киеву).

Напомним, что мюнхенский клуб интересуется первым номером Реала Андреем Луниным.