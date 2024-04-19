Переможний для Баварії гол у матчі-відповіді забив Кімміх. Саме результативний удар Йозуа вивів мюнхенський клуб у півфінал Ліги чемпіонів (1:0), адже перше протистояння у Лондоні закінчилось бойовою нічиєю 2:2, тому доля путівки у наступний раунд вирішувалась вже у Мюнхені, повідомляє 24 Канал.

До теми Історична подія: воротар Баварії став абсолютним рекордсменом Ліги чемпіонів

Оригінально вирішив виграти час для Баварії

Окрім переможного голу був у матчі ще один момент, який не лише запам'ятався, а й розсмішив уболівальників, які спостерігали за поєдинком. Звісно, що посмішки цей епізод не викликав у фанатів "канонірів", яким потрібно було відіграватись у рахунку.

Голкіпер Баварії вдався до хитрощів під час одного із введень від воріт. Мануель Ноєр вирішив виграти час для своєї команди та оригінально потягнути час. Німецький воротар вирішив нічого не вигадувати, а просто впав на газон та почав розминатись, качати прес.

Цікаво, що головний суддя матчу проігнорував подібні дії Ноєра, якому навіть не показав жовту картку за затягування часу.

Відео оригінального затягування часу матчу ЛЧ від Ноєра

Відзначимо, що цим "сухим" матчем Ноєр став абсолютним рекордсменом Ліги чемпіонів. Після цього поєдинку на його рахунку 58 зустрічей в ЛЧ, у яких він не пропустив. Мануель випередив за цим показником легендарного колишнього воротаря Реала Ікера Касільяса (57 "сухих" матчів).

Цікаво! У поточному сезоні-2023/024 Ноєр відстояв за Баварію у 26 матчах, у яких пропустив 30 голів та відіграв 10 зустрічей на нуль. Мануель пропустив тривалий час через травми, але зумів повернутись в основу.

До слова, Баварія у півфіналі Ліги чемпіонів зійдеться із мадридським Реалом, який у чвертьфіналі вибив МанСіті – 3:3 та 1:1 (по пенальті 3:4). Перша їх зустріч відбудеться 30 квітня, а матч-відповідь – 8 травня у Мадриді. Обидва поєдинки протистояння розпочнуться о 22:00 (за Києвом).

Нагадаємо, що мюнхенський клуб цікавиться першим номером Реала Андрієм Луніним.