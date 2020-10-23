Одним из самых интересных противостояний в пятом туре немецкой Бундеслиги будет "Бавария" – "Айнтрахт". Команды между собой сыграют в субботу, 24 октября. Букмекеры дали свой прогноз на эту игру.

Это будет матч, в котором в гости ко второй команде чемпионата ("Бавария") пожалует клуб, занимающий четвертое место ("Айнтрахт"). При этом команды после четырех туров разделяет лишь одно очко. А команда из Франкфурта в этом сезоне Бундеслиги еще не проигрывала.

Стоит внимания: Как делать ставки на футбол и для чего нужна аналитика

Матч "Бавария" – "Айнтрахт" состоится в субботу, 24 октября. Начало матча в 16:30.

Правда "Айнтрахт" дважды сыграл вничью – в первом туре против "Арминии" дома, а в четвертом – против "Кельна" на выезде. Однако команда обыграла "Герту" и "Хоффенхайм". И именно последний клуб нанес "Баварии" болезненное поражение 4:1. А та же "Герта" упустила ничью в матче против мюнхенского клуба из-за пенальти на 90+3 минуте матча.

В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними победами, забив друг другу по 5 голов в домашних матчах. Сначала "Айнтрахт" победил 5:1 дома 2 ноября 2019 года, после чего с поста главного тренера "Баварии" был уволен Нико Ковач. А уже в Мюнхене 23 мая 2020 года "Бавария" победила 5:2.

"Бавария "и дальше остается мощной "машиной", которая способна сносить соперников на своем пути. Это подтвердил и последний матч в лиге чемпионов, где команда победила испанский "Атлетико" 4:0.

Как это было: "Бавария" разгромила "Атлетико" в Лиге чемпионов: видео

В матче против "Айнтрахта" "Бавария" является явным фаворитом – коэффициент на их победу в букмекерской конторе Marathonbet составляет лишь 1,24. Зато победа гостей оценена аж в 14,50. Ничейный итог матча тоже получил довольно высокий коэффициент – 7,90. При том, что в Marathonbet на этот матч нулевая маржа. Как это влияет на суммы выигрышей – читайте по ссылке.

Кроме того, букмекеры ожидают голевую феерию в этом матче. Ставка на "тотал голов матча больше 2,5" – только 1,195. На "тотал голов матча меньше 2,5" – вплоть 3,98. Поэтому более вероятным является то, что футболисты забьют гораздо больше – "тотал голов матча 3,5" – 1,58, а "тотал голов матча 4,0" – 1,89.

Сомнений в том, что "Бавария" забьет гол в этом матче почти не возникает – 1,004 на такой результат. Для примера, что "Бавария" не забьет – аж 17,50.

Гол Роберта Левандовски в этом матче тоже получил довольно мизерный коэффициент – 1,25. Относительно других голеадоров в истории "Баварии", то шанс отличиться имеют Томас Мюллер (2,20), Леон Горецка (3,00) и Кингсли Коман (3,00).

У "Айнтрахта" лучший шанс у Андре Силвы – 3,00.