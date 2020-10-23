Одним з найцікавіших протистоянь в п'ятому турі німецької Бундесліги буде "Баварія" – "Айнтрахт". Команди між собою зіграють в суботу, 24 жовтня. Букмекери дали свій прогноз на цю гру.

Це буде матч, в якому в гості до другої команди чемпіонату ("Баварія") завітає клуб, який посідає четверте місце ("Айнтрахт"). При цьому команди після чотирьох турів розділяє лише одне очко. А команда з Франкфурта в цьому сезоні Бундесліги ще не програвала.

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Матч "Баварія" – "Айнтрахт" відбудеться в суботу, 24 жовтня. Початок матчу о 16:30.

Правда "Айнтрахт" двічі зіграв внічию – в першому турі проти "Армінії" вдома, а в четвертому – проти "Кельна" на виїзді. Однак команда обіграла "Герту" та "Хоффенхайм". І саме останній клуб завдав "Баварії" болючої поразки 4:1. А та ж "Герта" втратила нічию в матчі проти мюнхенського клубу через пенальті на 90+3 хвилині матчу.

У минулому сезоні ці команди обмінялися домашніми перемогами, забивши один одному по 5 голів в домашніх матчах. Спочатку "Айнтрахт" переміг 5:1 вдома 2 листопада 2019 року, після чого з посади головного тренера "Баварії" був звільнений Ніко Ковач. А вже у Мюнхені 23 травня 2020 року "Баварія" перемогла 5:2.

"Баварія" й надалі залишається потужною "машиною", яка здатна зносити суперників на своєму шляху. Це підтвердив і останній матч в лізі чемпіонів, де команда перемогла іспанський "Атлетіко" 4:0.

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У матчі проти "Айнтрахта" "Баварія" є явним фаворитом – коефіцієнт на їх перемогу у букмекерської контори Marathonbet становить лише 1,24. Натомість перемога гостей оцінена аж в 14,50. Нічийний підсумок матчу теж отримав доволі високий коефіцієнт – 7,90. При цьому що у Marathonbet на цей матч нульова маржа. Як це впливає на суми виграшів – читайте за посиланням.

Окрім того, букмекери очікують гольову феєрію у цьому матчі. Ставка на "тотал голів матчу більше 2,5" – лише 1,195. На "тотал голів матчу менше 2,5" – аж 3,98. Тож більш ймовірним є те, що футболісти заб'ють значно більше – "тотал голів матчу 3,5" – 1,58, а "тотал голів матчу 4,0" – 1,89.

Сумнівів у тому, що "Баварія" заб'є гол в цьому матчі майже не виникає – 1,004 на такий результат. Для прикладу, що "Баварія" не заб'є – ад 17,50.

Гол Роберта Левандовскі у цьому матчі теж отримав доволі мізерний коефіцієнт – 1,25. Щодо інших голеадорів "Баварії", то шанс відзначитися мають Томас Мюллер (2,20), Леон Горецка (3,00) та Кінгслі Коман (3,00).

В "Айнтрахта" найкращий шанс в Андре Сілви – 3,00.