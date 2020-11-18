Каталонський клуб не зможе розраховувати на ще одного гравця основи. Цього разу лазарет "Барселони" поповнив опорник Серхіо Бускетс.

Лідер у центральному колі у складі команди отримав травму у матчі за збірну Іспанії. Гравець травмувався у зустрічі Ліги націй проти Швейцарії. Про це повідомляє сайт каталонського клубу.

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Кадрова втрата "Барселони"

Через це Серхіо був змушений пропустити вирішальний матч проти Німеччини. Щоправда, іспанські футболісти і без опорника змогли завдати розгромної поразки команді Льова 6:0. Ця поразка стала найбільшою для німецької збірної в офіційних матчах.

Бускетс вже полетів у Каталонію. У клубі гравець вже пройшов детальне медичне обстеження, яке показало діагноз – розтягнення зовнішньої бічної зв'язки лівого коліна.

Наразі невідомо, коли іспанець повернеться на поле. Він вже на 100% повинен пропустити матч 10-го туру Ла Ліги проти "Атлетіко" (21 листопада). Також Серхіо не може взяти участь у поєдинку Ліги чемпіонів проти київського "Динамо", який відбудеться вже 24 листопада.

У цьому сезоні Бускетс провів у футболці "Барселони" 10 зустрічей. Серхіо більш відомий як руйнівник. тому у новому сезоні не запам'ятався результативними діями на полі.

Додамо, що також у Києві не зіграє молодий півзахисник Ансу Фаті. Гравець пропускає зустріч через розрив внутрішнього меніска суглобу коліна.