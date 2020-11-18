В понедельник, 17 ноября, основной защитник "Динамо" Александр Тимчик был успешно прооперирован в Барселоне. Футболист не сможет помочь киевлянам в матчах этого года.

В матче против черниговской "Десны" 23-летний правый защитник получил травму. Игрока основы ждало хирургическое вмешательство на сухожилии приводящих мышц, которое 17 ноября прошло успешно. Сейчас игрок уже находится в общей палате. Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Читайте также Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес заразился коронавирусом в сборной Люксембурга

Теперь игрока ждет восстановительный процесс в виде 6-и недель. Поэтому партнерам по команде Александр Тимчик сможет помочь уже во второй части сезона в 2021 году.

Отметим, что в столичный клуб защитник вернулся перед стартом сезона. До этого игрок сборной Украины находился в расположении луганской "Зари", за которую играл на правах аренды. В этом сезоне-2020/21 Александр провел во всех турнирах лишь 3 матча, где не запомнился результативными действиями.

Тимчик в "Динамо": главное