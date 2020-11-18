Тимчик успешно прооперирован: сколько уйдет на восстановление защитника "Динамо"
В понедельник, 17 ноября, основной защитник "Динамо" Александр Тимчик был успешно прооперирован в Барселоне. Футболист не сможет помочь киевлянам в матчах этого года.
В матче против черниговской "Десны" 23-летний правый защитник получил травму. Игрока основы ждало хирургическое вмешательство на сухожилии приводящих мышц, которое 17 ноября прошло успешно. Сейчас игрок уже находится в общей палате. Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".
Читайте также Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес заразился коронавирусом в сборной Люксембурга
Теперь игрока ждет восстановительный процесс в виде 6-и недель. Поэтому партнерам по команде Александр Тимчик сможет помочь уже во второй части сезона в 2021 году.
Отметим, что в столичный клуб защитник вернулся перед стартом сезона. До этого игрок сборной Украины находился в расположении луганской "Зари", за которую играл на правах аренды. В этом сезоне-2020/21 Александр провел во всех турнирах лишь 3 матча, где не запомнился результативными действиями.
Тимчик в "Динамо": главное
- В 2013 году Тимчик пополнил расположение киевского "Динамо". Игрок долго играл за юношескую и молодежную команды, в которых становился чемпионом Украины.
- Через три года Александр впервые дебютировал за основную команду киевлян. Тогда молодой защитник несколько перенервничал и "привез" в собственные ворота пенальти.
- Впоследствии игрока ждала аренда в "Сталь". Но пробыв там меньше, чем полгода, расторг соглашение. Тогда правый защитник на правах аренды перешел в луганскую "Зарю", где получил статус стабильного игрока основного состава. Своей игрой заслужил возвращение в киевский клуб.
Поделиться новостью