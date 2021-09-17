В четверг, 16 сентября, состоялось заседание совета директоров клуба, после которого на официальном сайте Барселоны были опубликованы краткие итоги.

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Один из главных – клуб утвердил убытки в размере 481 миллиона евро по итогам сезона 2020/2021. Из-за этого будет инициирована полная проверка дел клуба по поиску ответственных за финансовые проблемы.

Стоит напомнить, что именно финансовые трудности не позволили Барселоне подписать новый контракт с Лионелем Месси. Его заблокировала Ла Лига именно из-за бешеных долгов клуба.

Также совет директоров одобрил бюджет на новый сезон в размере 765 миллионов евро. Но его еще должны одобрить на Ассамблее делегатов.

При этом в сообщении клуба никоим образом не упоминается о судьбе тренера Рональда Кумана. Накануне СМИ сообщали, что совет директоров дал ему четыре матча на исправление ситуации. Это матчи против Гранады, Кадиса и Леванте в чемпионате Испании и против Бенфики в Лиге чемпионов.

Барселона в Лиге чемпионов стартовала с позорного домашнего поражения от Баварии. Испанская команда в одной группе с киевским Динамо.