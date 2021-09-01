Новая "десятка" Барселоны
Барселона объявила, что 18-летний Фати будет играть под 10 номером после перехода Лионеля Месси во французский ПСЖ.
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До этого Фати выступал под 22 номером.
Что известно о Фати
- Фати – воспитанник академии Барселоны. Ансуи дебютировал за первую команду каталонцев в августе 2019 года.
- Футболист успел сыграть 43 матча и за это время забил 13 голов. Также в его активе 5 результативных передач.
- На счету Фати есть гол в ворота сборной Украины. Он забил "сине-желтым" в матче Лиги наций за сборную Испании. Матч завершился со счетом 4:0.
- Из-за серьезной травмы Фати не играет с ноября 2020 года.