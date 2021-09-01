Новая "десятка" Барселоны

Барселона объявила, что 18-летний Фати будет играть под 10 номером после перехода Лионеля Месси во французский ПСЖ.

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До этого Фати выступал под 22 номером.

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