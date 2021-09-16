Кресло Кумана в Барселоне сильно зашаталось

Дела Барселоны идут не лучшим образом. Руководство клуба дало последний шанс Рональду Куману исправить эту ситуацию. Если нидерландскому наставнику не удастся этого сделать, тогда его ждет отставка.

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Каталонский клуб может расстаться с Куманом еще до начала октября 2021 года. По словам президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорта, судьба тренера будет решена в ближайших четырех поединках. Если будет результат, то Куману удастся сохранить место на посту испанского гранда. Отметим, что Лапорт сильно разозлился после проигрыша команды в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов от Баварии (0:3).

Каталонцев ждет безумный график. Футболисты будут проводить свои поединки каждых три дня.

Следующие матчи Барселоны

20 сентября. Барселона – Гранада (Ла Лига)

23 сентября. Кадис – Барселона (Ла Лига)

26 сентября. Барселона – Леванте (Ла Лига)

29 сентября. Бенфика – Барселона (Лига чемпионов)

Как видим, ключевым матчем для Кумана будет еврокубковая игра против португальской Бенфики в Лиссабоне. Напомним, что в первом туре португальцы на выезде в Киеве расписали "сухую" мировую с Динамо.