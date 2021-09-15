Барселона – Бавария 0:3

Голы: Мюллер, 33, Левандовский, 56, 85

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Барселона и Бавария имеют большую историю выступлений в Лиге чемпионов и довольно часто жребий сводил эти команды. В большинстве противостояний побеждала Бавария.

Предыдущая победа мюнхенцев произошла летом 2020 года, когда команды сошлись в четвертьфинале Лиги чемпионов. Самый титулованный клуб Германии унизил Барселону со счетом 8:2.

С тех пор клубы сменили тренеров, а Барселона потеряла Лионеля Месси. Но одно осталось неизменным – каталонцы стремились взять реванш!

Барселона и Бавария решили не форсировать событий в матче: мюнхенцы взяли мяч под контроль, но не нагнетали ситуацию. Только на 19 минуте Лерой Сане принял мяч в штрафной и сразу пробил. Каталонцев спас тер Штеген, успевший отбить мяч.

Бавария имела еще несколько полумоментов и могла даже претендовать на 2 пенальти. Однако Майкл Оливер давал бороться футболистам. В середине первого тайма мюнхенцами таки удалось выйти вперед.

Злой гений Мюллер

Злой гений Барселоны Томас Мюллер в седьмой раз в карьере расстроил каталонцев. Атакующий полузащитник Баварии решил нанести удар издалека и мяч после коварного рикошета оказался в сетке ворот Барселоны.

Видео гола Мюллера

Забитый гол не открыл игру: команды продолжили играть в вялый футбол. Пока Бавария хотя бы имитировала попытки перейти в атаку, Барселона за весь первый тайм не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника…

После перерыва неудержимый Сане имел очередную возможность. Лерой получил мяч в штрафном после передачи Левандовского и пытался прошить тер Штегена. Голкипер Барселоны в шпагате отбил мяч.

10 голов Левандовского

Второй момент в тайме Бавария уже реализовала. Талантливый Мусиала мощно пробил из пределов штрафного. Каталонцев сперва спасла стойка, однако мяч отлетел прямо на Левандовского и Роберт переправил мяч в ворота!

Видео гола Левандовского

Безликая Барселона никак не могла помочь себе с Баварией и в конце матча была унижена вновь. Сначала хозяев во второй раз спасла стойка после удара из пределов штрафного от Гнабри.

После этого мяч оказался у Левандовского. Роберт посадил на пятую точку Пике и прошил тер Штегена – 3:0! Для Левандовского это уже 10 гол за Баварию в новом сезоне за 6 матчей.

Видео второго гола Левандовского

До конца матча Барселона так и не нанесла ни одного удара в створ ворот Баварии...