У четвер, 16 вересня, відбулося засідання ради директорів клубу, після якого на офіційному сайті Барселони були опубліковані короткі підсумки.

Варте уваги Барселона віддала 10 номер Мессі 18-річному даруванню академії

Один з головних – клуб затвердив збитки у розмірі 481 мільйон євро за підсумками сезону 2020/2021. Через це буде ініційована повна перевірка справ клубу з пошуку відповідальних за фінансові проблеми.

Варто нагадати, що саме фінансові труднощі не дали змоги Барселоні підписати новий контракт з Ліонелем Мессі. Його заблокувала Ла Ліга якраз саме через шалені борги клубу.

Також рада директорів схвалила бюджет на новий сезон у розмірі 765 мільйонів євро. Але його ще мають схвалити на Асамблеї делегатів.

При цьому у повідомленні клуб жодним чином не згадано про долю тренера Рональда Кумана. Напередодні ЗМІ повідомляли, що рада директорів дала йому чотири матчі на виправлення ситуації. Це матчі проти Гранади, Кадіса та Леванте в чемпіонаті Іспанії та проти Бенфіки в Лізі чемпіонів.

Барселона в Лізі чемпіонів стартувала з ганебної домашньої поразки від Баварії. Іспанська команда в одній групі з київським Динамо.