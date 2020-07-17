16 июля лидер "Реал" принимал в родных стенах "Вильярреал" в матче 37 тура Ла Лиги. Команда Зидана легко переиграла соперника и стала досрочным чемпионом Испании.

Реал – Вильярреал 3:1

Голы: Бензема, 29, 74 (п), Асенсио, 90+5 – Иборра, 84

Вот так: "Реал" стал чемпионом Испании

Преимущество "сливочных"

Мадридцы активнее начали матч, пишет 24 канал.

Тонкой разрезной передачей в штрафную Модрич попытался найти Карвахаля, но защита соперника сыграла надежно.

Опять хорват Модрич создал остроту. Лука подхватил пас и испытал удачу, пробив со средней дистанции в девятку ворот – Серхио Асенхо был на высоте и легко выполнил сейв.

На 29-й минуте "Реалу" удалось реализовать свое преимущество. Модрич лишился мяча, рассчитывая, что его подхватит Бензема, француз пробил с близкого расстояния и не оставил шансов голкиперу – 1:0.

Гомес исполнил опасный пас в штрафную и попытался вывести партнера по команде на удобную для удара позицию, но его передачу перехватил один из защитников хозяев.

Сразу атака от "сливочных". Родриго выполнил пас в штрафную, но его прервал соперник и выбил мяч на угловой.

Ни одна из команд не смогла больше изменить счет в первой 45-минутке. "Реал" сделал еще один шаг к чемпионству.

Чемпионский тайм

Родриго получил мяч, попытался переиграть голкипера ударом в центр ворот, но Серхио Асенхо предотвратил гол благодаря неплохому сейву.

Мяч после штрафного с близкого расстояния, который выполнила команда "Вильярреал", перехватил один из защитников.

Шакл успешно прервал атаку соперника подкатом, но при этом, по мнению арбитра, нарушил правила. Рамос будет пробивать пенальти. Он остроумно разыграл мяч на Бензема, удар которого был точен. Но судья отменил гол и указал повторно выполнить 11-метровый удар.

Теперь к мячу подошел Бензема и мощным ударом увеличил счет – 2:0.

Кроос сыграл на добивание, но после его хорошего удара мяч лишь проверил на прочность перекладину.

На 84-й минуте Иборра сократил счет. Гаспар неплохой поперечной передачей нашел партнера по команде в штрафной и Иборра забил с близкого расстояния ударом головой в угол ворот – 2:1.

Бруно направил мяч рядом с левой стойкой, сыграв на добивание с близкого расстояния.

Асенсио нанес результативный удар, вписав свое имя в протокол матча – 3:1.

"Реал" – досрочный чемпион Ла Лиги.

Итоговый счет встречи – 3:1.

Обзор матча Реал – Вильярреал

Турнирная таблица Ла Лиги