Форвард та капітан "Барселони" Ліонель Мессі незадоволений грою "Барселони" цього сезону. Він вважає, що команда може зазнати поразки у матчі Ліги чемпіонів проти "Наполі".

Про це повідомив Мессі у інтерв'ю після поєдинку з "Осасуною", цитує Marca.

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Гучна заява Мессі

Аргентинець згадав невдалі виступи в минулому і позаминулому році, коли "синьо-гранатові" двічі втрачали здобуті вдома переваги в протистояннях з італійською "Ромою" та "Ліверпулем", після чого залишали турнір.

За його словами, у вболівальників каталонців залишилось не так багато терпіння, тому що команда не показує ті результати до якого звикли фанати. Якщо "Барселона" хоче боротися за перемогу в Лізі чемпіонів, то футболісти мають внести зміни до своєї свідомості. Якщо команда далі продовжить так грати, то програє "Наполі".

Мессі зазначив, що команді потрібно трохи перепочити та налаштовуватись на матчі Ліги чемпіонів. "Реал" цього туру вже виконав своє завдання на чемпіонат та став достроковим чемпіоном Ла Ліги. "Вершкові" впевнено перемогли "Вільярреал".

Аргентинець зізнався, що команда не очікувала, що матч проти "Осасуни" закінчиться із таким рахунком, але ця поразка характеризує весь сезон.

Ми – слабка команда, нас перемагали внаслідок сили і мотивації. "Барселона" втратила багато очок там, де не повинна була цього робити,

– гучно заявив Мессі.

Додамо, що матч проти італійського гранда відбудеться 8 липня. У першому матчі в Італії команди розійшлись нічиєю – 1:1.