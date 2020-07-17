16 июля "Барселона" принимала "Осасуну" в матче 37 тура Ла Лиги. Каталонцы сравняли счет в ходе встречи, но пропустили решающий гол на последних минутах и потерпели поражение.

Барселона – Осасуна 1:2

Голы: Месси, 62 – Хосе Мануель, 16. Торрес, 90+4

Удаление: Энрик, 77

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Неожиданный счет

Уже с первых минут хозяева взяли под свой контроль мяч, пишет 24 канал.

Пуч почти создал опасный момент, но его попытка отдать пас на ход партнеру по команде завершилась неудачей.

Ракитич нанес мощный удар по воротам, но его самоотверженно заблокировал защитник.

На 16-й минуте "Осасуна" неожиданно открыла счет во встрече. Эступиньян выполнил точную прострельную передачу в штрафную. Хосе Мануэль подхватил мяч и быстро пробил по воротам. Голкипер был бессилен спасти команду после удара – 0:1.

Неплохой отрезок провели гости, продолжая оказывать давление на ворота соперника.

Месси выполнил штрафной с перспективной позиции неподалеку штрафной – перекладина спасла ворота.

Опять аргентинец исполнил штрафной с перспективной позиции, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

Месси после блестящего индивидуального прохода решил нанести удар с границы штрафной, но голкипер в фантастическом сейве вытащил мяч.

Хозяева больше стали атаковать после пропущенного гола. Серхи Роберто попытался забить из района одиннадцатиметровой отметки, он в прыжке отправил мяч в угол ворот – Серхио Эррера продемонстрировал блестящую реакцию и благодаря уверенному сейву не позволил мячу попасть в сетку.

Команде Сетьян так и не удалось сравнять счет до перерыва.

Гости помогли "Реалу"

Уже в дебюте второго тайма "Барселона" благодаря удару Бретвейта поразила ворота соперника, но арбитр зафиксировал офсайд.

Фате укротил хороший пас низом и пробил из-за пределов штрафной, но удар оказался неудачным и мяч полетел на трибуны.

Серхио Эррера выдал великолепный сейв и не дал сопернику забить. Лионель Месси (Барселона) нашел свободное пространство в штрафной и быстро пробил низом в правый угол ворот.

Хосе Мануэль получил немного свободного пространства на границе штрафной и сильно пробил по центру ворот, но Марк-Андре тер Штеген выполнил легкий сейв.

На 62-й минуте "Барселоне" удалось сравнять счет. Месси выполнил штрафной с границы штрафной. У аргентинца вышел безупречный по технике удар. Мяч рикошетом от штанги поразил девятку ворот Эрреры – 1:1.

Луис Суарес отправил мяч в сетку, но сделал это из положения вне игры.

На 75-й минуте "Осасуна" осталась в меньшинстве. Удаление получил Энрик.

Альба выполнил неудачный прострел в штрафную – защита соперника выбила мяч на безопасное расстояние.

Блестящий пример индивидуального мастерства показал игрок "Осасуны", несмотря на все попытки его остановить, он ворвался в штрафную и пробил, но мяч пролетел недалеко от стойки ворот.

На 90+4 минуте Торрес стремительно ворвался в штрафную, откликнулся на поперечную передачу и отправил мяч под штангу, тер Штеген не ожидал такого поворот событий – 1:2.

Суарес потерял последнюю возможность спасти хотя бы ничью для каталонцев. Уругваец в одно касание пробил из пределов штрафной, проверив на прочность стойку ворот.

Итоговый счет встречи – 1:2.

Обзор матча Барселона – Осасуна

Турнирная таблица Ла Лиги