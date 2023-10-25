ПСЖ и Милан в Лиге чемпионов попали в квартет F, который по составу участников уже назвали "группой смерти". Ведь еще двумя командами там стали английский Ньюкасл и немецкая Боруссия Дортмунд. И каждая из этих команд по своему составу может претендовать на выход из группы в плей-офф. Но выйдут только две лучшие команды.

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ПСЖ – Милан 3:0

Гол: Мбаппе, 32, Коло Муани, 53, Ли, 89

Стартовые составы

ПСЖ: Доннарума, Л. Эрнандес, Маркиньос, Шкриньяр, Хакими, Витинья, Угарте, Заир-Эмери, Мбаппе, Коло Муани, Дембеле

Милан: Меньян, Т. Эрнандес, Томори, Тшау, Калюлю, Рейндерс, Крунич, Муса, Леау, Жиру, Пулишич

Конец матча 90+4. Конец матча

90+3. Норди Мукиэле вышел на поле вместо Ашрафа Хакими

90. Вместо Фикайо Томори на поле вышел Симон Кьяер

Гол. ПСЖ 89. Канг Ин Ли пробивает в касание после прострела с фланга и отправляет мяч в угол ворот "Милана".

82. Гонсалу Рамуш вышел на поле вместо Коло Муани

77. Томмазо Побега и Ясин Адли вышли на поле вместо Юнуса Мусы и Раде Крунича

71. Двойная замена в ПСЖ. Фабиан Руис и Канг Ин Ли вышли вместо Мануэля Угарте и Усмана Дембеле

62. Пьер Калюлю получил желтую карточку от арбитра

61. Фикайо Томори получил предупреждение от арбитра

Гол. ПСЖ 53. Игроки ПСЖ быстро разыграли угловой. Мяч получил Усман Демлебе в штрафной. Он пробил низом, но Майк Мэньян отбил. Как раз туда, где находился Коло Муани. И форвард без особых проблем отправил мяч в ворота.

VAR. ПСЖ 48. Быстрая контратака ПСЖ окончилась голом Усмана Дембеле. Но арбитр после просмотра видеоповтора отменил решение о зачислении гл. Все из-за фол в атаке

46. Второй тайм начался

46. Замена в "Милане" в перерыве матча. Вместо Тшау вышел Калабрия

45+2. Конец первого тайма

44. Усман Дембеле в подкате в центре поля сорвал прорыв Оливье Жиру к воротам. Арбитр за это показал ему желтую карточку

Гол. ПСЖ 32. Килиан Мбаппе получил пас перед штрафной. Он "расшатал" Фикайо Томори, после чего пробил низом. И мяч влетел в ворота. Этот первый гол, который "Милан" пропустил в этом сезоне Лиги чемпионов.

17. Хакими сбил Рафаэля Леау, прорывавшегося к воротам. И получил за это желтую карточку от главного арбитра этого матча

7. Крунич сфолил в центре поля, за что получил от арбитра желтую карточку

4. Тшау получил желтую карточку

Матч начался 1. Матч начался