ПСЖ и Милан в Лиге чемпионов попали в квартет F, который по составу участников уже назвали "группой смерти". Ведь еще двумя командами там стали английский Ньюкасл и немецкая Боруссия Дортмунд. И каждая из этих команд по своему составу может претендовать на выход из группы в плей-офф. Но выйдут только две лучшие команды.
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ПСЖ – Милан 3:0
Гол: Мбаппе, 32, Коло Муани, 53, Ли, 89
Стартовые составы
- ПСЖ: Доннарума, Л. Эрнандес, Маркиньос, Шкриньяр, Хакими, Витинья, Угарте, Заир-Эмери, Мбаппе, Коло Муани, Дембеле
- Милан: Меньян, Т. Эрнандес, Томори, Тшау, Калюлю, Рейндерс, Крунич, Муса, Леау, Жиру, Пулишич
Конец матча
90+4. Конец матча
90+3. Норди Мукиэле вышел на поле вместо Ашрафа Хакими
90. Вместо Фикайо Томори на поле вышел Симон Кьяер
Гол. ПСЖ
89. Канг Ин Ли пробивает в касание после прострела с фланга и отправляет мяч в угол ворот "Милана".
82. Гонсалу Рамуш вышел на поле вместо Коло Муани
77. Томмазо Побега и Ясин Адли вышли на поле вместо Юнуса Мусы и Раде Крунича
71. Двойная замена в ПСЖ. Фабиан Руис и Канг Ин Ли вышли вместо Мануэля Угарте и Усмана Дембеле
62. Пьер Калюлю получил желтую карточку от арбитра
61. Фикайо Томори получил предупреждение от арбитра
Гол. ПСЖ
53. Игроки ПСЖ быстро разыграли угловой. Мяч получил Усман Демлебе в штрафной. Он пробил низом, но Майк Мэньян отбил. Как раз туда, где находился Коло Муани. И форвард без особых проблем отправил мяч в ворота.
VAR. ПСЖ
48. Быстрая контратака ПСЖ окончилась голом Усмана Дембеле.
Но арбитр после просмотра видеоповтора отменил решение о зачислении гл. Все из-за фол в атаке
46. Второй тайм начался
46. Замена в "Милане" в перерыве матча. Вместо Тшау вышел Калабрия
45+2. Конец первого тайма
44. Усман Дембеле в подкате в центре поля сорвал прорыв Оливье Жиру к воротам. Арбитр за это показал ему желтую карточку
Гол. ПСЖ
32. Килиан Мбаппе получил пас перед штрафной. Он "расшатал" Фикайо Томори, после чего пробил низом. И мяч влетел в ворота.
Этот первый гол, который "Милан" пропустил в этом сезоне Лиги чемпионов.
17. Хакими сбил Рафаэля Леау, прорывавшегося к воротам. И получил за это желтую карточку от главного арбитра этого матча
7. Крунич сфолил в центре поля, за что получил от арбитра желтую карточку
4. Тшау получил желтую карточку
Матч начался
1. Матч начался
Матч ПСЖ – "Милан" начнется в 22:00