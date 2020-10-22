Кресло главного тренера "Реала" закачалось под Зинедином Зиданом. Поражение от "Шахтера" в Лиге чемпионов заставило боссов "Реала" усомниться в компетентности французского наставника.

Президент "мадридцев" Флорентино Перес остался недоволен игрой команды в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера". Перес зашел в раздевалку команды, чтобы провести серьезный разговор с подопечными Зидана, сообщает Marca.

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Под угрозой увольнения

Беседа президента с футболистами и тренером была короткой. Вероятно, следующие два матча станут для Зинедина Зидана решающими на посту главного тренера "Реала".

"Королевский клуб" потерпел уже второе поражение подряд. Сначала "сливочные" проиграли "Кадису" в Ла Лиге (0:1), а затем уступили донецкому "Шахтеру" 2:3. Добавим, что первую 45-минутку футболисты "Реала" полностью провалили. После первого тайма счет матча был 0:3 в пользу "горняков".

Следующие два матча будут не из легких. Уже 24 октября "Реал" проведет "Эль-классико" против "Барселоны", а уже через три дня сыграют в следующем туре Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах. Если команда не проявит характер и не получит победы, то француз окажется под серьезной угрозой увольнения.