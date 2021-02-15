Уже во вторник, 16 февраля, возвращается Лига чемпионов. И порадует невероятным противостоянием в 1/8 финала – Барселона против ПСЖ. Букмекеры оценили шансы каждой из команд как на победу в этом матче, так и на выход в четвертьфинал.

У матча Барселона – ПСЖ есть много моментов, на которые стоит обратить внимание. Именно они и делают это противостояние довольно принципиальным.

2017 год

Барселона и ПСЖ неоднократно встречались в Лиге чемпионов. И каждый раз дальше проходила именно испанская команда. Но самым эпическим это противостояние было в сезоне 2016/2017. Тогда команды тоже встретились на стадии 1/8 финала.

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Первый матч в Париже закончился разгромной победой 4:0. И шансы Барселоны на выход в следующий раунд стали призрачными. Но то, что произошло на "Камп Ноу", не иначе как чудом, не назовешь. После первого тайма "сине-гранатовые" выигрывали 2:0, потом Месси довел счет до 3:0. Но на 62-й минуте Кавани забил гол за ПСЖ. Поэтому Барселоне надо было забивать еще три гола. И они это сделали. на 88-й, 90+1 и 90+5 минутах. Неймар дважды забил и отдал результативный пас на Серхи Роберто. Барселона победила и вышла в четвертьфинал. Сейчас Неймар уже выступает за ПСЖ.

Неймар

Именно после этого сезона Неймар и сменил Барселону на ПСЖ. Трансфер обошелся шейхам в 222 миллиона евро.

Но после этого перехода Неймар ежегодно вспоминал, как ему хорошо было в Барселоне. И как он не против туда вернуться. Хотя не забывал в это время судиться с испанским клубом за невыплаченные бонусы.

16 февраля 2021 года Неймар не сыграет против Барселоны. Игрок получил повреждение в матче против Кана и пропустил предыдущий матч чемпионата Франции против Ниццы.

Месси

Еще один звездный игрок, который придает особого шарма этому противостоянию. На этот раз постаралось издание France Football, которое разместило на обложку Месси в форме Барселоны.

Таким образом там подогрели интерес к возможному переходу аргентинца летом 2021 года именно в ПСЖ. Ведь тогда у Месси заканчивается контракт с Барселоной. Напомним, по нему Месси за четыре года получил более 555 миллионов евро.

Барселона – ПСЖ прогноз

Но если выше написанное это то, что привлекает внимание к матчу, то на саму игру может повлиять несколько иное. А именно – травмы игроков. Лазареты обоих клубов переполнены. В ПСЖ, кроме уже упомянутого Неймара, игру пропустят Бернат, Дагба, Ди Мария и Пембеле. У Барселоны не сыграют Араухо, Пике, Серхи Роберто, Фати, Коутиньо, Бретвейт. Но в ПСЖ есть кому заменить игроков атаки. Чего не скажешь о защите Барселоны. В последнем матче в центре защиты вышел де Йонг в пару к Лангле. Умтити не рискнули ставить с первых минут после провального матча с Севильей в кубке Испании.

И все же в первом матче между этими командами на "Камп Ноу" больше шансов победить именно у Барселоны. В букмекерской компании Favbet их шанс на положительный результат оценили коэффициентом 2,08. На то, что ПСЖ торжествует в Испании – 3,50. Ничья в этом случае выглядит наименее вероятно – 4,05 на то, что команды не выявят сильнейшего в первом матче.

В целом же если брать эту пару и выход в четвертьфинал, то шансы у обеих команд почти равны – 1,96 на выход Барселоны и 1,93 на выход ПСЖ.

Барселона лишь в матче против Севильи прервала свою голевую серию из 16 матчей подряд. Зато команда пропускает в шести последних матчах. Относительно ПСЖ, то парижане в очередной раз покинули поле без забитых голов еще 20 декабря 2020 года, когда сыграли вничью 0:0 с Лиллем. Поэтому можно ожидать, что обе команды забьют. Ставка на это – 1,51. На то, что этого не будет – 2,58.

Относительно количества голов, то ТБ 2,5 – только 1,53. На ТМ 2,5 – аж 2,52. Например, ТВ 3,5 – 2,29.