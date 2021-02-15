Вже у вівторок, 16 лютого, повертається Ліга чемпіонів. І порадує неймовірним протистоянням в 1/8 фіналу – Барселона проти ПСЖ. Букмекери оцінили шанси кожної з команд як на перемогу в цьому матчі, так і виході у чвертьфінал.

Матч Барселона – ПСЖ має чимало моментів, на які варто звернути увагу. Саме вони й роблять це протистояння доволі принциповим.

2017 рік

Барселона та ПСЖ неодноразово зустрічалися в Лізі чемпіонів. І кожен раз далі проходила саме іспанська команда. Та найбільш епічним це протистояння було у сезоні 2016/2017. Тоді команди теж зустрілися на стадії 1/8 фіналу.

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Перший матч у Парижі закінчився розгромною перемогою 4:0. І шанси Барселони та вихід у наступний раунд стали примарними. Але те, що відбулося на "Камп Ноу", не інакше як чудом, назвати важко. Після першого тайму "синьо-гранатові" вигравали 2:0, згодом Мессі довів рахунок до 3:0. Але на 62-й хвилині Кавані забив гол за ПСЖ. Тож Барселоні треба було забивати ще три голи. І вони це зробили. на 88-й, 90+1 та 90+5 хвилинах. Неймар двічі забив і віддав результативний пас на Серхі Роберто. Барселона перемогла та вийшла у чвертьфінал. Зараз Неймар вже виступає за ПСЖ.

Неймар

Саме після цього сезону Неймар і змінив Барселону на ПСЖ. Трансфер обійшовся шейхам у 222 мільйони євро.

Але після цього переходу Неймар кожного року згадував, як йому добре було в Барселоні. І як він не проти туди вернутися. Хоча не забував в цей час судитися з іспанським клубом за невиплачені бонуси.

16 лютого 2021 року Неймар не зіграє проти Барселони. Гравець отримав ушкодження у матчі проти Кана та пропустив попередній матч чемпіонату Франції проти Ніцци.

Мессі

Ще один зірковий гравець, який додає особливого шарму цьому протистоянню. Цього разу постаралося видання France Football, яке розмістило на обкладинку Мессі у формі Барселони.

Таким чином там підігріли інтерес до ймовірного переходу аргентинця влітку 2021 року саме до ПСЖ. Адже тоді в Мессі закінчується контракт з Барселоною. Нагадаємо, за ним Мессі за чотири роки отримав понад 555 мільйонів євро.

Барселона – ПСЖ: прогноз

Та якщо вище написане це те, що привертає уваги до матчу, то на саму гру може вплинути дещо інше. А саме – травми гравців. Лазарети обох клубів переповнені. У ПСЖ, окрім вже згаданого Неймара, гру пропускатимуть Бернат, Дагба, Ді Марія та Пембеле. У Барселони не зіграють Араухо, Піке, Серхі Роберто, Фаті, Коутіньо, Бретвейт. Та у ПСЖ є кому замінити гравців атаки. Чого не скажеш про захист Барселони. В останньому матчі в центрі захисту вийшов де Йонг в пару до Лангле. Юмтіті не ризикнули ставити з перших хвилин після провального матчу з Севільєю в кубку Іспанії.

Та все ж у першому матчі між цими командами на "Камп Ноу" більше шансів перемогти саме в Барселони. У букмекерській компанії Favbet їх шанс на позитивний результат оцінили коефіцієнтом 2,08. На те, що ПСЖ тріумфує в Іспанії – 3,50. Нічия у цьому випадку виглядає найменш ймовірно – 4,05 на те, що команди не виявлять сильнішого у першому матчі.

Загалом же якщо брати цю пару та прохід у чвертьфінал, то шанси в обох команд майже рівні – 1,96 на прохід Барселони та 1,93 на прохід ПСЖ.

Барселона лише у матчі проти Севільї перервала свою гольову серію з 16 матчів поспіль. Натомість команда пропускає у шести останніх матчах. Щодо ПСЖ, то парижани востаннє покинули поле без забитих голів ще 20 грудня 2020 року, коли зіграли внічию 0:0 з Ліллем. Відтак можна очікувати, що обидві матчі заб'ють. Ставка на це – 1,51. На те, що цього не буде – 2,58.

Щодо кількості голів, то ТБ 2,5 – лише 1,53. На ТМ 2,5 – аж 2,52. Для прикладу, ТБ 3,5 – 2,29.